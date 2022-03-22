Maersk уходит

A.P.Moller — Maersk принял решение о прекращении деятельности и продаже активов в России, сообщила компания.

Начиная с текущего момента (сообщение датировано 21 марта) прекращается прием новых букингов на всех сервисах в/из России, включая океанские, трансконтинентальные железнодорожные и авиационные.

Вывоз всех ранее ввезенных контейнеров из России планируется до конца апреля 2022 года. Если груз уже находится в пути, Maersk обещает сделать «все возможное для исполнения наших обязательства и доставки груза в пункт назначения».

«Поэтапное свертывание нашей активности уже началось, и, к сожалению, на сегодняшний момент у нас нет ясности относительно перспектив возобновления деятельности Maersk в России», – говорится в заявлении.

«В ходе поэтапного сворачивания деятельности Maersk в России в ближайшие шесть месяцев мы сделаем все, что в наших силах для поддержки наших российских сотрудников и членов их семей», – пообещали в компании.

Фото: Shipspotting