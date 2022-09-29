Новый президент в «ТрансКонтейнере»

Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу компаний «Дело») принял решение с 29 сентября 2022 года назначить президентом компании Виталия Евдокименко. Он сменил Александра Исурина. Об этом SeaNews сообщили в компании.

В.Евдокименко родился в 1962 году. Окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1984-2003 годах работал на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД), прошёл путь от диспетчера до заместителя начальника СКЖД. С 1997 по 1998 год был директором по железнодорожному транспорту Новороссийского морского торгового порта. С 2004 по 2010 год занимал пост заместителя руководителя Федеральной службы по тарифам РФ. В 2010-2015 годах – генеральный директор АО «Федеральная грузовая компания». С 2016 по 2020 год являлся советником генерального директора ООО «Транспортно-логистическая компания». С 2020 года – советник президента ООО «УК «Дело», в совете директоров «ТрансКонтейнера» возглавлял комитет по стратегии.

«Виталий Евдокименко обладает обширным профессиональным и управленческим опытом, а вовлеченность в Совет директоров «ТрансКонтейнера» позволит сохранить преемственность в работе ключевого актива Группы. Я благодарю Александра Исурина за его вклад в развитие «ТрансКонтейнера», разработку стратегии и интеграцию компании в структуру Группы», – отметил председатель Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Сергей Шишкарёв.

Фото предоставлено пресс-службой «ТрансКонтейнера»