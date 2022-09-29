Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый президент в "ТрансКонтейнере"
29.09.2022

Новый президент в «ТрансКонтейнере»


    • Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу компаний «Дело») принял решение с 29 сентября 2022 года назначить президентом компании Виталия Евдокименко. Он сменил Александра Исурина. Об этом SeaNews сообщили в компании.

    В.Евдокименко родился в 1962 году. Окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1984-2003 годах работал на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД), прошёл путь от диспетчера до заместителя начальника СКЖД. С 1997 по 1998 год был директором по железнодорожному транспорту Новороссийского морского торгового порта. С 2004 по 2010 год занимал пост заместителя руководителя Федеральной службы по тарифам РФ. В 2010-2015 годах – генеральный директор АО «Федеральная грузовая компания». С 2016 по 2020 год являлся советником генерального директора ООО «Транспортно-логистическая компания». С 2020 года – советник президента ООО «УК «Дело», в совете директоров «ТрансКонтейнера» возглавлял комитет по стратегии.

    «Виталий Евдокименко обладает обширным профессиональным и управленческим опытом, а вовлеченность в Совет директоров «ТрансКонтейнера» позволит сохранить преемственность в работе ключевого актива Группы. Я благодарю Александра Исурина за его вклад в развитие «ТрансКонтейнера», разработку стратегии и интеграцию компании в структуру Группы», – отметил председатель Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Сергей Шишкарёв.

    Фото предоставлено пресс-службой «ТрансКонтейнера»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.04.2022
    Смена руководства в APM Terminals
    Мортен Энгельстофт, CEO APM Terminals и член правления A.P. Moller — Maersk A/S, уходит […]
    APM TerminalsНазначенияОтставкиТоп-менеджмент
    0
    30.03.2022
    Новый заместитель руководителя Росжелдора
    Новым заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) назначен Владимир Лукьянов. Соответствующее распоряжение 26 […]
    НазначенияРосжелдор
    0
    24.05.2022
    Мультимодальный сервис по перевозке автокомплектующих из Турции в Казахстан
    «ТрансКонтейнер» сообщил о запуске нового мультимодального сервиса для перевозки автокомплектующих из Турции в Казахстан […]
    Казахстанмультимодальные перевозкиНУТЭПСервис
    0
    06.09.2022
    ТЛЦ «Блочная» в Перми включат в ведомственный проект Минтранса
    ПАО «ТрансКонтейнер» проведет реконструкцию и расширит контейнерный терминал на станции Блочная (г. Пермь). Соответствующее […]
    Контейнерный терминалПермьРеконструкцияТрансКонтейнер
    0
    01.03.2022
    Новый MD в Sealand
    С 1 марта этого года Managing Director Sealand, внутриевропейского перевозчика в составе группы Maersk, […]
    MaerskSeaLandЖенщина на бортуНазначения
    0
    15.02.2022
    Топ-менеджер ОТЛК будет управлять логистикой СУЭК
    Жанар Рымжанова назначена на должность заместителя генерального директора АО «СУЭК» по логистике. Как отмечают […]
    ЛогистикаНазначенияСУЭК
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.09.2022 Контейнерные порты Турции, 8 месяцев 2022
    28.09.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2022
    28.09.2022 Ухань запустил мультимодальный маршрут в Чэнду
    27.09.2022 Загрузка второго каботажного рейса атомного контейнеровоза «Севморпуть» — 90%
    26.09.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-августе 2022 года
    26.09.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    28.09.2022 Продлен сокращённый срок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин для импортёров
    26.09.2022 Заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам
    26.09.2022 Правительство профинансирует строительство сухогрузов-контейнеровозов
    23.09.2022 Временная отмена весогабаритного контроля для перевозчиков товаров первой необходимости
    22.09.2022 Продлены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов
    22.09.2022 Упрощен порядок получения разрешений при строительстве портов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти