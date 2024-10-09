В Сингапуре цифровизируют поставку бункера на суда

Сингапур станет первым в мире портом, в котором цифровизация будет внедрена применительно ко всем бункерным операциям. Как сообщает Splash24/7, об этом заявила старший министр транспорта Сингапура Эми Хор в рамках конференции и выставки SIBCON, главного бункерного события года.

С 1 апреля 2025 года все бункерные операторы, работающие в Сингапуре, будут обязаны оказывать услуги в цифровом формате и выпускать бункерные накладные (BDN) в электронном виде по умолчанию.

До этого начиная с ноября прошлого года в порту было реализовано несколько пилотных проектов с участием бункерных компаний, в том числе 10 крупнейших операторов, с тем чтобы протестировать цифровые технологии.

Как отмечают в Морской и портовой администрации Сингапура (MPA), цифровые технологии позволяют организовать эффективный обмен данными между поставщиками топлива и покупателями, что будет способствовать упрощению административных процессов, повышению прозрачности, обеспечения соответствия требованиям, снижению риска ошибок и позволит выявлять мошеннические действия на раннем этапе.

Сингапур, крупнейший глобальный бункерный хаб, идет на корпус впереди конкурентов в вопросах внедрения передовых технологических решений, отмечают в Splash24/7. Так, использование при бункеровке массовых расходомеров стало в Сингапуре обязательным еще несколько лет назад, тогда как в европейских портах, в том числе с Роттердаме, их только начинают вводить.

Сингапур на корпус впереди других глобальных бункерных хабов и с точки зрения объемов – по данным Ship&Bunker, в 2023 году в Сингапуре было продано на суда топлива столько же, сколько в шести стоящих за ним в мировой табели о рангах бункерных хабах вместе взятых.

Фото: Shipspotting / husni