Полномочия CEO и CFO Hapag-Lloyd продлили

Наблюдательный совет Hapag-Lloyd досрочно продлил контракты еще на пять лет CEO компании Рольфа Хаббена Янсена до 31 марта 2027 года и CFO Марка Фрезе – до 30 ноября 2027 года.

Р. Янсен является членом исполнительного совета Hapag-Lloyd с 1 апреля 2014 года, а CEO – с 1 июля 2014 года.

Марк Фрезе был назначен в состав исполнительного совета Hapag-Lloyd с 25 ноября 2019 года. Пост CFO компании он занимает с 1 марта 2020 года.

В Наблюдательном совете Hapag-Lloyd отмечают, что под руководством Р.Х.Янсена и М.Фрезе прибыль компании растет, и в настоящее время она является одной из самых прибыльных компаний в отрасли.