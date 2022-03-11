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Полномочия CEO и CFO Hapag-Lloyd продлили
11.03.2022

Полномочия CEO и CFO Hapag-Lloyd продлили

    • Наблюдательный совет Hapag-Lloyd досрочно продлил контракты еще на пять лет CEO компании Рольфа Хаббена Янсена до 31 марта 2027 года и CFO Марка Фрезе – до 30 ноября 2027 года.

    Р. Янсен является членом исполнительного совета Hapag-Lloyd с 1 апреля 2014 года, а CEO – с 1 июля 2014 года.

    Марк Фрезе был назначен в состав исполнительного совета Hapag-Lloyd с 25 ноября 2019 года. Пост CFO компании он занимает с 1 марта 2020 года.

    В Наблюдательном совете Hapag-Lloyd отмечают, что под руководством Р.Х.Янсена и М.Фрезе прибыль компании растет, и в настоящее время она является одной из самых прибыльных компаний в отрасли.


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