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Ставки на Петербург достигли исторического максимума
03.08.2022

Maersk пересмотрел ущерб от прекращения бизнеса в России


    • A.P. Moller — Maersk провел переоценку ущерба от прекращения работы в России. Напомним, по итогам первого квартала компания сообщала о 718 млн долларов недополученной операционной прибыли. Теперь масштаб бедствия сократился на 93 млн долларов.

    Снижение ущерба объясняется в первую очередь тем, что «удалось вывезти больше контейнеров, чем первоначально ожидалось» – конкретно, на 70 млн долларов.

    По итогам первого полугодия недополученная операционная прибыль оценивается в 624 млн долларов. В том числе негативный эффект для сегмента Ocean составил 69 млн долларов, для сегмента Logistics and Services – 52 млн долларов, для сегмента Terminals – 485 млн долларов и для сегмента Towage and Maritime Services – 18 млн долларов.

    Напомним, Maersk закрыл все сервисы на Россию и находится в процессе выхода из своих российских активов, включая 30,75% в Global Ports.

    Фото: Shipspotting

     


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