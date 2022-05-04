Maersk подсчитал убытки от выхода из российского бизнеса

Maersk подсчитал, во что обошлась группе ситуация вокруг России и Украины в первом квартале 2022 года. Согласно отчету компании, отказ от российского бизнеса (а это и прекращение перевозок, и закрытие сервисов, и выход из активов) обошелся в первом квартале в 718 млн долларов недополученной операционной прибыли.

В том числе негативный эффект для сегмента Ocean составил 162 млн долларов, для сегмента Logistics and Services – 53 млн долларов, для сегмента Terminals – 485 млн долларов и для сегмента Towage and Maritime Services – 18 млн долларов.

В сегменте Ocean Maersk прекратил принимать новые букинги на Россию и Белоруссию с начала конфликта. Последние грузовые операции в российском порту (читай, последний судозаход) были завершены 2 мая.

В сегменте Terminals о намерении продать свою долю в Global Ports, в котором датчанам принадлежит 30,75% и который оперирует четырьмя терминалами в России и двумя в Финляндии Maersk уведомил своих партнеров по СП 11 марта.

В сегменте Logistics and Services у Maersk в России имеется два склада – холодный склад в Петербурге и припортовый терминал в Новороссийске. Их тоже планируется продавать, до того момента операции будут продолжаться. Кроме того, приостановлены все сервисы на Россию и Белоруссию.

В сегменте Towage and Maritime Services в России работает входящая в группу компания Svitzer, оказывающая услуги по буксировке на Сахалине. По информации Maersk, Svitzer уже предпринял шаги к тому, чтобы выйти из российского бизнеса, в том числе речь идет о продаже четырех буксиров.

Все это, однако, не помешало группе показать наивысший квартальный результат за всю ее историю. С поправкой на последствия выхода из российского бизнеса операционная прибыль Maersk могла бы составить 7,9 млрд долларов против фактических 7,27 млрд.

Фото: Shipspotting