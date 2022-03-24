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Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2022 вырос на 2,6%
24.03.2022

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2022 вырос на 2,6%

    • В феврале 2022 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 2,6% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года.

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 7%. В транзите было перевалено на в 3,7 раза больше, чем годом ранее. Экспорт, напротив, снизился на 1,6%.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2022 года соответствовала 17,1%.

    Груженых контейнеров было обработано на 6,3% больше, чем в феврале 2021 года. Из общего объема груженых 25,8% приходилось на рефконтейнеры, 74,2% – на сухие. 59,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 40,6% – в экспорте, 0,03% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 6,4%.

    В феврале этого года доля порта Новороссийск в общем контейнерообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 99,1%, Азов обработал 0,8%, на Темрюк приходилось 0,1%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов Азово-Черноморского и других бассейнов доступна по подписке.


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