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Операционные результаты Global Ports за 2022 год
26.07.2024

Глобал Портс увеличил контейнерооборот на 44% в первом полугодии 2024 года

    • Глобал Портс опубликовал основные операционные показатели за второй квартал и первое полугодие 2024 года.

    Второй квартал 2024

    Как сообщили SeaNews в Глобал Портс, консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы по итогам второго квартала 2024 года увеличился на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста российского контейнерного рынка на 11,8%.

    По итогам второго квартала 2023 года терминалы в составе Глобал Портс перевалили 271 тыс. TEU из 1,3 млн TEU российского морского контейнерооборота. Таким образом, на долю группы приходится 20,3% российского контейнерного рынка.

    На Дальнем Востоке Глобал Портс сократил обработку контейнеров на 29,5% до 104 тыс. TEU, тогда как рост по рынку в регионе составил 2,7%.

    Контейнерооборот Глобал Портс в Балтийском бассейне во втором квартале 2023 года вырос в 2,8 раза до 167 тыс. TEU на фоне роста рынка на 33%. Как отмечают в группе, это самый высокий показатель контейнерооборота за последние 9 кварталов. Основными факторами роста контейнерооборота на Балтике стали импортные поставки и каботажные перевозки.

    На внутреннем терминале в Янино перевалка контейнеров увеличилась на 75% до 16 тыс. TEU.

    Консолидированный оборот неконтейнерных грузов на терминалах группы снизился на 9,2% и составил 1,56 млн тонн.

    В Янино было обработано 22 тыс. тонн неконтейнерных грузов, на 8,8% больше, чем годом ранее.

    Перевалка ро-ро грузов составила 0,1 тыс. ед. (-81%).

    Первое полугодие 2024

    По итогам первого полугодия 2024 года консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы вырос на 44,2% до 568 тыс. TEU при росте российского контейнерного рынка на 14,6% до 2,6 млн TEU.

    На Дальнем Востоке объем обработки контейнеров уменьшился на 22,7% до 246 тыс. TEU, тогда как рынок в регионе сократился на 0,4%.

    В Балтийском бассейне контейнерооборот терминалов группы вырос в 4,3 раза на фоне роста рынка на 58,2%.

    Контейнерооборот в Янино увеличился на 74% до 31 тыс. TEU.

    Консолидированный грузооборот неконтейнерных грузов на морских терминалах Глобал Портс составил 3,3 млн тонн (+11%).

    В Янино оборот неконтейнерных грузов вырос на 43% до 57 тыс. тонн.

    Объемы перевалки тяжелой накатной техники сократились на 59,3% до 0,6 тыс. ед.

    Фото: Глобал Портс


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