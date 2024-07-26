Глобал Портс увеличил контейнерооборот на 44% в первом полугодии 2024 года

Глобал Портс опубликовал основные операционные показатели за второй квартал и первое полугодие 2024 года.

Второй квартал 2024

Как сообщили SeaNews в Глобал Портс, консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы по итогам второго квартала 2024 года увеличился на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста российского контейнерного рынка на 11,8%.

По итогам второго квартала 2023 года терминалы в составе Глобал Портс перевалили 271 тыс. TEU из 1,3 млн TEU российского морского контейнерооборота. Таким образом, на долю группы приходится 20,3% российского контейнерного рынка.

На Дальнем Востоке Глобал Портс сократил обработку контейнеров на 29,5% до 104 тыс. TEU, тогда как рост по рынку в регионе составил 2,7%.

Контейнерооборот Глобал Портс в Балтийском бассейне во втором квартале 2023 года вырос в 2,8 раза до 167 тыс. TEU на фоне роста рынка на 33%. Как отмечают в группе, это самый высокий показатель контейнерооборота за последние 9 кварталов. Основными факторами роста контейнерооборота на Балтике стали импортные поставки и каботажные перевозки.

На внутреннем терминале в Янино перевалка контейнеров увеличилась на 75% до 16 тыс. TEU.

Консолидированный оборот неконтейнерных грузов на терминалах группы снизился на 9,2% и составил 1,56 млн тонн.

В Янино было обработано 22 тыс. тонн неконтейнерных грузов, на 8,8% больше, чем годом ранее.

Перевалка ро-ро грузов составила 0,1 тыс. ед. (-81%).

Первое полугодие 2024

По итогам первого полугодия 2024 года консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы вырос на 44,2% до 568 тыс. TEU при росте российского контейнерного рынка на 14,6% до 2,6 млн TEU.

На Дальнем Востоке объем обработки контейнеров уменьшился на 22,7% до 246 тыс. TEU, тогда как рынок в регионе сократился на 0,4%.

В Балтийском бассейне контейнерооборот терминалов группы вырос в 4,3 раза на фоне роста рынка на 58,2%.

Контейнерооборот в Янино увеличился на 74% до 31 тыс. TEU.

Консолидированный грузооборот неконтейнерных грузов на морских терминалах Глобал Портс составил 3,3 млн тонн (+11%).

В Янино оборот неконтейнерных грузов вырос на 43% до 57 тыс. тонн.

Объемы перевалки тяжелой накатной техники сократились на 59,3% до 0,6 тыс. ед.

Фото: Глобал Портс