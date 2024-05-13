Продажи контейнеровозов на вторичном рынке резко выросли

В первом квартале 2024 года продажи контейнеровозов на вторичном рынке достигли двухлетнего максимума. Как сообщает Container News со ссылкой на отчет Clarksons, за это время было продано подержанных контейнеровозов суммарной вместимостью 241 тыс. TEU.

Порядка 40% проданного тоннажа пришлось на контейнеровозы вместимостью от 8 тыс. до 12 тыс.

В Clarksons отмечают, что покупатели на Дальнем Востоке и в Европе пытались купить контейнеровозы большой вместимостью в связи со интенсивным спросом на рынке фрахтования.

Цена на контейнеровозы со вторичного рынка начали укрепляться в апреле – рост с середины декабря 2023 года составил 15%

Например, стоимость подержанного контейнеровоза вместимостью 6,6 тыс. TEU и возрастом 10 лет выросла с марта этого года на 8% и в апреле составила 42 млн долларов. Контейнеровоз такой же вместимости, но возрастом 15 лет в прошлом месяце стоил 30 млн долларов.

Продолжает скупать суда на вторичном рынке MSC. Этот перевозчик, согласно данным Clarksons, был самым активным покупателем. В первые три месяца этого года MSC приобрел минимум семь контейнеровозов совокупной вместимостью 32 тыс. TEU.

Также в отчетный период китайская судостроительная компания Yangfan Group перепродала два новостроя вместимостью 1,8 тыс. TEU, которые, предположительно, изначально были заказаны два года назад немецким поставщиком тоннажа Vega Reederei Friedrich Dauber. Купил суда китайский фидерный оператор Ningbo Ocean Shipping по цене 25 млн долларов за каждое.

CMA CGM приобрел контейнеровоз «CMA CGM Ivanhoe» вместимостью 9,6 тыс. TEU, зафрахтованный с момента его сдачи в эксплуатацию в 2008 году, у немецкой Claus-Peter Offen Reederei. Цена сделки не разглашается.

Китайский оператор Safetrans Line, ориентированный на перевозки с Россией, продолжает наращивать флот. Компания купила у Zhonggu Logistics контейнеровоз «Zhong Gu Ji Lin» вместимостью 4367 TEU и постройки 2022 года.

Фото: VesselFinder / Richard J Ware