Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Внешняя торговля РФ в январе 2023 года
20.06.2024

Внешняя торговля РФ в январе-апреле 2024 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.05.2024
    Глобальный рынок скоропорта в этом году вырастет на 1%
    Глобальный рынок морских рефперевозок в этом году ожидает рост, сообщает The Loadstar со ссылкой […]
    2024глобальный рынокПрогнозРефперевозки
    0
    10.01.2024
    Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 2023 год
    Экспорт зерна вырос на 46,5%
    Только для подписчиков
    2023Зерновые грузызерновые терминалыЧерное море
    1
    22.02.2024
    Контейнерные порты Турции, январь 2024
    Контейнерооборот Турции по итогам первого месяца 2024 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотТурция
    0
    25.03.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 13 неделя 2024
    Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    24.05.2024
    Грузоперевозки через погранпереходы Дальневосточной магистрали выросли на 35%
    По итогам января-апреля 2024 года
    2024ГрузоперевозкиДальневосточная железная дорогаКитай
    0
    04.03.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 9, 2024
    На 9 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов показали […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.06.2024 FESCO усиливает каботажную линию из Санкт-Петербурга в Калининград
    20.06.2024 О перспективах рынка нефтеперевозок, сложностях с расчетами и диверсификации в контейнерный бизнес
    20.06.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 увеличился на 18,6%
    19.06.2024 FESCO поставила на линию Новороссийск – Индия судно большей вместимости
    19.06.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 в деталях
    19.06.2024 Вместимость глобального контейнерного флота достигла 30 млн TEU
    Госрегулирование Показать всё
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •