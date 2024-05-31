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Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2024 снизился на 60,8%
31.05.2024

Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2024 снизился на 60,8%

    • В марте 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя марта прошлого года на 60,8%.

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    Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2024 снизился на 60,8%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 45%, импорт – на 77,1%. Каботаж, напротив, увеличился в 2,2 раза.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2024 года соответствовала 0,1%.

    Груженых контейнеров было обработано на 63,2% меньше, чем в марте 2023 года. Груженых рефконтейнеров не было.

    55,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 36,6% – в экспорте, 7,6% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 56,9%.

    В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 72,4%, Оля перевалил 27,6%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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