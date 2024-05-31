Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2024 снизился на 60,8%

В марте 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя марта прошлого года на 60,8%.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 45%, импорт – на 77,1%. Каботаж, напротив, увеличился в 2,2 раза.

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2024 года соответствовала 0,1%.

Груженых контейнеров было обработано на 63,2% меньше, чем в марте 2023 года. Груженых рефконтейнеров не было.

55,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 36,6% – в экспорте, 7,6% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 56,9%.

В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 72,4%, Оля перевалил 27,6%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi