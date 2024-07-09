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Таможенные органы наделяются правом государственного ветеринарного контроля
09.07.2024

Таможенные органы наделяются правом государственного ветеринарного контроля

    • Таможенные органы наделяются правом государственного ветеринарного, санитарно-карантинного и фитосанитарного контроля, сообщает пресс-служба Кремля. Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон принят Государственной Думой 25 июня 2024 года и одобрен Советом Федерации 3 июля 2024 года.

    «Федеральным законом предусматривается осуществление таможенными органами федерального государственного ветеринарного контроля (надзора), санитарно-карантинного контроля, федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), а также участие таможенных органов в осуществлении государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий не только в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории свободного порта Владивосток и в Арктической зоне Российской Федерации, по и в других пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, определенных Правительством Российской Федерации», – говорится в сообщении.

    Устанавливаются особенности осуществления таких видов контроля (надзора) в указанных пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

    Фото: телеграм-канал ФТС


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