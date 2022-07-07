Maersk выходит из совета директоров Международной палаты судоходства (ICS), сообщает Splash.

«Крупнейшая датская судоходная компания Maersk решила, что ICS стала недостаточно амбициозна в своих экологических целях, и решила сосредоточить свое внимание на Всемирном совете судоходства (WSC), лоббирующем интересы морской отрасли», – пишет издание.

Maersk пересматривает свое членство во всех организациях, в которых зарегистрирован, раз в год, чтобы убедиться, что они проводят лоббистскую политику в соответствии с целями Парижского соглашения и другими актуальными задачами.

«Одним из результатов такого пересмотра стало решение поддержать WSC и выделить для него внутренние ресурсы, – пишет издание со ссылкой на заявление Maersk. – Наш выбор покинуть совет директоров ICS также следует рассматривать в этом контексте».

«Плюрализм присущ подобным отраслевым ассоциациям по определению, и их консолидированная позиция всегда является компромиссом между их членами. И позиция Maersk не всегда будет на 100% совпадать их позициям. Компания, как и любой другой член организации, сохраняет за собой право выбрать другой путь», – цитирует Splash заявление Maersk.

По данным издания, в июне ICS не удалось убедить государства, входящие в IMO, принять предложение о фонде исследований и разработок по декарбонизации в размере 5 млрд долларов, и на своем ежегодном общем собрании сформулировала новую стратегию по декарбонизации портов, судоходных компаний и энергетических компаний.

Фото: Shipspotting