Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Maersk выходит из совета директоров Международной палаты судоходства
07.07.2022

Maersk выходит из совета директоров Международной палаты судоходства


    • Maersk выходит из совета директоров Международной палаты судоходства (ICS), сообщает Splash.

    «Крупнейшая датская судоходная компания Maersk решила, что ICS стала недостаточно амбициозна в своих экологических целях, и решила сосредоточить свое внимание на Всемирном совете судоходства (WSC), лоббирующем интересы морской отрасли», – пишет издание.

    Maersk пересматривает свое членство во всех организациях, в которых зарегистрирован, раз в год, чтобы убедиться, что они проводят лоббистскую политику в соответствии с целями Парижского соглашения и другими актуальными задачами.

    «Одним из результатов такого пересмотра стало решение поддержать WSC и выделить для него внутренние ресурсы, – пишет издание со ссылкой на заявление Maersk. – Наш выбор покинуть совет директоров ICS также следует рассматривать в этом контексте».

    «Плюрализм присущ подобным отраслевым ассоциациям по определению, и их консолидированная позиция всегда является компромиссом между их членами. И позиция Maersk не всегда будет на 100% совпадать их позициям. Компания, как и любой другой член организации, сохраняет за собой право выбрать другой путь», – цитирует Splash заявление Maersk.

    По данным издания, в июне ICS не удалось убедить государства, входящие в IMO, принять предложение о фонде исследований и разработок по декарбонизации в размере 5 млрд долларов, и на своем ежегодном общем собрании сформулировала новую стратегию по декарбонизации портов, судоходных компаний и энергетических компаний.

    Фото: Shipspotting


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.02.2022
    Maersk поставил на свои суда метеостанции
    Maersk установил автоматизированные метеостанции на 50 своих судах. Данные в режиме онлайн передаются в […]
    Maerskметеостанция
    0
    08.04.2022
    Maersk по-прежнему обгоняет MSC
    Но в другом рейтинге
    Hamburg SuedMaerskMSCРейтинг
    0
    17.01.2022
    Maersk превысил ожидания по финансовым показателям
    A.P. Moller — Maersk A/S опубликовал предварительные неаудированные финансовые показали за 4 квартал 2021 […]
    MaerskПрогнозФинансы
    0
    24.03.2022
    Maersk потерял контейнеры по пути в Сиэтл
    Контейнеровоз «Dyros» вместимостью 4500 TEU, принадлежащий Costamare и зафрахтованный до января 2024 года Maersk, потерял […]
    CostamareMaerskпотерянные контейнеры
    0
    04.03.2022
    Конгресс США начал расследование в отношении линий
    Надзорные комитеты Конгресса США начали расследование в отношении трех крупнейших контейнерных линий, обвинив их […]
    CMA CGMHapag-LloydMaerskконтейнерные линии
    0
    04.03.2022
    Цена санкций
    Заторы на терминалах в Европе, рост стоимости перевозок и срыв цепочек поставок
    MaerskзаторКонтейнерная линияСанкции
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.07.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 6 месяцев 2022
    06.07.2022 Изменение оргструктуры в APMT
    06.07.2022 Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2022: перевозки удобрений выросли почти в 2 раза
    06.07.2022 Первый автоматический железнодорожно-морской терминал в Китае
    06.07.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2022
    05.07.2022 TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-мае 2022
    Госрегулирование Показать всё
    05.07.2022 Дальневосточные пункты пропуска необходимо приводить в порядок
    04.07.2022 О дополнительных решениях по экспортным пошлинам на продукцию АПК
    04.07.2022 Временно ограничен вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
    01.07.2022 В.Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государству
    30.06.2022 Правительство дополнило перечень товаров для первоочередного таможенного контроля
    30.06.2022 Изменения в Обязательных постановлениях в портах Белого моря
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти