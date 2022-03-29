Инновационная конструкция судна для установки ветрогенераторов

Maersk Supply Service разработал инновационную концепцию установки морских ветряных турбин с использованием новой конструкции судна. В компании утверждают, что этот метод на 30% эффективнее, чем использование обычных самоподъемных судов.

Предлагаемая схема установки включает четыре этапа:

Баржа, на борту которой находятся отдельные конструкции турбины, встает на якорь рядом с судном для установки турбин,

Система блокировки зацепляет и стабилизирует баржу,

«Поддон» с отдельными компонентами турбины снимается с баржи, система блокировки убирается, освобождая баржу,

Выполняется монтаж башни, гондолы и лопастей турбины.

Эффективность операций повышается за счет того, что судно для установки ветряных турбин остается на месте, в порт и из порта к месту установки перемещаются только баржи и буксиры.

Видео: Maersk Supply Service