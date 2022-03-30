Самый большой контейнеровоз в Гдыне

22 марта терминал BTC в порту Гдыня принял контейнеровоз «MSC Gaia» – самое большое по контейнеровместимости и самое длинное судно, когда-либо заходившее в порт.

«MSC Gaia» был построен в 2010 году. Его длина составляет 366 м, вместимость – 13798 TEU. До этого самым большим судном, заходившем в Гдыню, было «Charlotte Maersk» длинной 347 м. А рекорд по контейнеровместимости принадлежал другому судну MSC – «Cape Akritas» (11037 TEU).

«MSC Gaia» покинул Гдыню 24 марта и направился в Клайпеду.

Как сообщает GospodarkaMorska.pl, в декабре 2021 года BTC обработал 47631 TEU, а всего по итогам 2021 года контейнерооборот терминала составил 573784 TEU.

Видео: GospodarkaMorska.pl