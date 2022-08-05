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Первый полностью автоматизированный контейнерный терминал в Наньше
05.08.2022

Первый полностью автоматизированный контейнерный терминал в Наньше


    • 28 июля в порту Наньша в провинции Гуандун был введен в эксплуатацию первый полностью автоматизированный контейнерный терминал в районе Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао.

    Годовая пропускная способность терминала составляет 4,9 млн TEU. На терминале внедрены передовые технологии, такие как связь 5G и навигационная спутниковая система BeiDou (BDS), а в процессе строительства было получено более 60 патентов.

    По сравнению с традиционными контейнерными терминалами новая автоматизированная система позволяет использовать на 70% меньше рабочей силы при повышении безопасности операций.

    По словам генерального директора Guangzhou Port Group, это первый полностью автоматизированный контейнерный терминал в районе Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао. При развитии терминала на полную мощность пропускная способность порта Наньша составит более 20 млн TEU в год, что позволит ему занять одно из первых мест в мире по пропускной способности отдельного портового района.

    Видео: CCTV Video News Agency


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