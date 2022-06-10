Китайский беспилотник малого класса

7 июня первое беспилотное судно китайской постройки малого класса завершило первые испытания на открытой воде в восточной провинции Чжэцзян.

Судно длиной более 40 м и водоизмещением около 200 тонн развивает максимальную скорость более 20 узлов. Оно может работать в море при высоте волн от 2,5 до 4 м и безопасно ходить в море при высоте волн от 4 до 6 м.

Судно оснащено оборудованием полностью китайского производства.

Исследования и разработка проекта беспилотника начались в конце 2015 года.

До прибытия в Чжэцзян в 2021 году, судно один раз работало в водах у города Цзюцзян в августе 2019 года.

Первые испытания длились три часа. На следующем этапе будут проведены испытания по предотвращению столкновений для дальнейшей проверки характеристик судна.

Видео: CCTV Video News Agency