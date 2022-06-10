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Китайский беспилотник малого класса
10.06.2022

Китайский беспилотник малого класса

    • 7 июня первое беспилотное судно китайской постройки малого класса завершило первые испытания на открытой воде в восточной провинции Чжэцзян.

    Судно длиной более 40 м и водоизмещением около 200 тонн развивает максимальную скорость более 20 узлов. Оно может работать в море при высоте волн от 2,5 до 4 м и безопасно ходить в море при высоте волн от 4 до 6 м.

    Судно оснащено оборудованием полностью китайского производства.

    Исследования и разработка проекта беспилотника начались в конце 2015 года.

    До прибытия в Чжэцзян в 2021 году, судно один раз работало в водах у города Цзюцзян в августе 2019 года.

    Первые испытания длились три часа. На следующем этапе будут проведены испытания по предотвращению столкновений для дальнейшей проверки характеристик судна.

    Видео: CCTV Video News Agency


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