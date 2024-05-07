Глобальный тренд кооперации в мировой экономике снижается, заявил председатель правления PTC Holding Тимур Карабаев (Казахстан) в ходе панельной сессии «Глобальная контейнеризация» в рамках Международного контейнерного форума «ЕСЭ ASIA – 2024», организованного Единым Слетом Экспедиторов (ЕСЭ) в партнерстве с Королевским Институтом логистики и транспорта CILT Central Asia.

«Ни для кого не секрет, что мы с вами столкнулись с серьёзными глобальными вызовами. Тренды сегодняшней геополитики, экономического развития многих стран немножко поменялись. Те маршруты, которые ранее десятки лет работали, работать перестают либо работают с большими сбоями, – сказал Т.Карабаев. – Мир начал делиться на ваших и наших, на дружественные и недружественные страны. И это очень сильно сказалось непосредственно на логистике. В нашем понимании развивать торговые связи в любом случае нужно».

Он подчеркнул, что именно партнерские связи – основа развития логистики.

Многие транспортные компании, отметил Т.Карабаев, сегодня стали делать серьезную ставку на активы в области логистики – терминалы, подвижной состав. «Я думаю, что за последние 5-7 лет в Казахстане построено очень много терминалов. Однако при всем при этом логистических активов продолжает не хватать. Мы иногда фиксируем дефицит по подвижному составу, иногда по оборудованию. И, к сожалению, есть огромный дефицит по складским мощностям, по хранению в крупных регионах».

Далее спикер остановился на глобальной контейнеризации. «Мы явно еще даже середину не прошли. На фоне пандемии 2019 года универсальный парк в сторону Китая встал. И если раньше мы и не думали везти какие-то грузы в контейнерах, то сегодня они едут в контейнерах», – сказал Т.Карабаев, уточнив еще раз, что речь идет о тех товарных группах, которые раньше перевозились универсальным парком.

«В мировой торговле можно продать все что угодно, за любые деньги и в любых объемах. Но если ты не сможешь доставить свой товар до потребителя, все твои миллионные, миллиардные контракты не будут работать», – сказал спикер.

Говоря о факторах, которые сдерживают внутреннюю контейнеризацию, Т.Карабаев выделил несправедливое тарифообразование. «Контейнеризация экспортно-импортных направлениях развивается нормально, но внутренняя контейнеризация в этом плане стремится к нулю», – сказал он.

Также он отметил сложности при покупке и ремонте грузовых вагонов и фитинговых платформ. «Это проблема, которую нужно решать на уровне во-первых государства, на уровне национального оператора и, наверное, на уровне профильных ассоциаций. Эта проблема есть, и как с ней жить дальше никто не знает».

Третий фактор – дефицит складских мощностей. По мнению спикера, необходима всесторонняя поддержка логистического кластера именно в вопросах строительства логистической инфраструктуры. «Здесь мы имеем в виду не только терминалы, но и склады, потому что на сегодняшний день, по нашим данным, Алма-Ата и Астана испытывают достаточно большой дефицит в складских мощностях класса А и класса B. Есть проблемы и с «холодильниками», – резюмировал свое выступление Т.Карабаев.

Фото: скриншот видео ЕСЭ