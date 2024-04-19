Про оцифровку логистики

С 1 апреля в России запущен проект по созданию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, которая должна объединить все виды транспорта. Предполагается, что платформа обеспечит взаимодействие всех участников грузоперевозок как между собой, так и с государственными органами и контрольными службами, а также обеспечит электронный обмен перевозочными документами. Об ожиданиях бизнеса, связанных с внедрением национальной логистической платформы, SeaNews рассказал директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев.

Что и для кого изменится после запуска платформы в эксплуатацию?

Непосредственно с 1 апреля 2024 года вряд ли стоит ждать принципиальных изменений в цепочке поставок. Планируется, что первые сервисы будущей НЦТЛП будут запущены в 2024 году. Речь идет о таких инструментах как «Единое окно выдачи перевозочных, товаросопроводительных и разрешительных документов», «Цифровой профиль участника платформы», «Предоставление информации о движении грузов (прослеживаемость)», «Предоставление данных о перевозках и объектах транспортно-логистической инфраструктуры».

Какие перспективы у платформы, какие сервисы заработают к 2030 году?

Цель системы – обеспечение бесшовной грузовой логистики. Это подразумевает повсеместное использование электронных навигационных пломб, передающих информацию о местоположении транспортного средства и обеспечивающих контроль доступа к грузовому отсеку, а также сквозной обмен электронными документами на межгосударственном уровне и создание цифровых площадок заказа грузоперевозок, логистических услуг и услуг электронной коммерции.

Как будет выглядеть пошаговая отправка мультимодальных грузов к 2030 году по сравнению с тем, что мы видим сегодня?

Сейчас при подготовке мультимодальных маршрутов мы рассматриваем каждый этап в отдельности. И готовим документы для морских и сухопутных перевозок с учетом требований разных стран на пути маршрута. При использовании НЦТЛП в систему достаточно будет ввести все данные о грузе и маршрут следования. Далее все контрольные органы стран-участниц будут видеть и обрабатывать документацию в электронном виде.

Насколько, по оценкам, сократятся издержки всех участников процесса грузоперевозки?

Мы ожидаем на финальном этапе ввода цифровой платформы экономию за счет документооборота и планирования в размере 10-15%. Это, прежде всего, связано с сокращением соответствующего персонала.

Когда окупятся затраты?

Стоимость разработки НЦТЛП сейчас оценивается в 1 млрд рублей. И это, скорее всего, не окончательная цифра. Кроме того, неизвестна и стоимость подключения для участников ВЭД в дальнейшем. Поэтому говорить об окупаемости пока рано.

Фото: SOTA Logistic

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