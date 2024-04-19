Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Про оцифровку логистики
19.04.2024

Про оцифровку логистики

    • С 1 апреля в России запущен проект по созданию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, которая должна объединить все виды транспорта. Предполагается, что платформа обеспечит взаимодействие всех участников грузоперевозок как между собой, так и с государственными органами и контрольными службами, а также обеспечит электронный обмен перевозочными документами. Об ожиданиях бизнеса, связанных с внедрением национальной логистической платформы, SeaNews рассказал директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев.

    Про оцифровку логистикиЧто и для кого изменится после запуска платформы в эксплуатацию?

    Непосредственно с 1 апреля 2024 года вряд ли стоит ждать принципиальных изменений в цепочке поставок. Планируется, что первые сервисы будущей НЦТЛП будут запущены в 2024 году. Речь идет о таких инструментах как «Единое окно выдачи перевозочных, товаросопроводительных и разрешительных документов», «Цифровой профиль участника платформы», «Предоставление информации о движении грузов (прослеживаемость)», «Предоставление данных о перевозках и объектах транспортно-логистической инфраструктуры».

    Какие перспективы у платформы, какие сервисы заработают к 2030 году?

    Цель системы – обеспечение бесшовной грузовой логистики. Это подразумевает повсеместное использование электронных навигационных пломб, передающих информацию о местоположении транспортного средства и обеспечивающих контроль доступа к грузовому отсеку, а также сквозной обмен электронными документами на межгосударственном уровне и создание цифровых площадок заказа грузоперевозок, логистических услуг и услуг электронной коммерции.

    Как будет выглядеть пошаговая отправка мультимодальных грузов к 2030 году по сравнению с тем, что мы видим сегодня?

    Сейчас при подготовке мультимодальных маршрутов мы рассматриваем каждый этап в отдельности. И готовим документы для морских и сухопутных перевозок с учетом требований разных стран на пути маршрута. При использовании НЦТЛП в систему достаточно будет ввести все данные о грузе и маршрут следования. Далее все контрольные органы стран-участниц будут видеть и обрабатывать документацию в электронном виде.

    Насколько, по оценкам, сократятся издержки всех участников процесса грузоперевозки?

    Мы ожидаем на финальном этапе ввода цифровой платформы экономию за счет документооборота и планирования в размере 10-15%. Это, прежде всего, связано с сокращением соответствующего персонала.

    Когда окупятся затраты?

    Стоимость разработки НЦТЛП сейчас оценивается в 1 млрд рублей. И это, скорее всего, не окончательная цифра. Кроме того, неизвестна и стоимость подключения для участников ВЭД в дальнейшем. Поэтому говорить об окупаемости пока рано.

    Фото: SOTA Logistic

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.04.2024
    Новые санкции и логистика – 4
    В связи со сложностями во взаиморасчетах возникают задержки при доставке товаров – от нескольких дней до нескольких недель.
    FM LogisticЛогистикаСанкции
    0
    26.01.2024
    SOTA Logistic о ситуации в Красном море
    Обход Африки, если поворачивать сразу от Цейлона, при скорости до 16 узлов занимает 8-9 дней. Это примерно 13 тыс. км.
    SOTA LogisticКрасное мореПереориентацияставки
    0
    11.04.2024
    Чего хочет молодежь и чего хочет от молодежи работодатель
    В большинстве случаев выпускники, по меткому выражению Герцена, далеки от народа как декабристы.
    ДэлМар ЛогистикаЛогистикаОбразование
    0
    02.04.2024
    Новые санкции и логистика – 1
    В 2023 году тарифы в среднем по рынку увеличились почти на 30%. По нашим прогнозам, в 2024 году они вырастут минимум на 20%.
    DelkoЛогистикаСанкции
    0
    26.03.2024
    Заканчивается ранняя регистрация на «Shipping & digital. Опыт 2024»
    5 апреля заканчивается ранняя регистрация на V Международную практическую конференцию «Shipping & digital. Опыт […]
    Viva ConsultКонференцияРемедиЦифровизация
    0
    01.02.2024
    V Международная практическая конференция «Shipping & Digital. Опыт 2024»
    V Международная практическая конференция «Shipping & Digital. Опыт 2024» – ежегодное транспортно-логистическое деловое мероприятие, […]
    Shipping & digitalКонференцияЦифровизацияШиппинг
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.04.2024 Безработные контейнеровозы на 8 апреля 2024 года
    19.04.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 16 неделя 2024
    18.04.2024 Контейнерные порты Турции, Q1 2024
    18.04.2024 Пандемия лишила глобальный контейнерный рынок почти 25 млн TEU
    18.04.2024 Контейнерные поезда Китай – Европа через КПП Алашанькоу и Хоргос
    17.04.2024 Hapag-Lloyd заявил о своих планах
    Госрегулирование Показать всё
    19.04.2024 Минпромторг и ВТБ разработают инвестпрограмму ОСК
    19.04.2024 Минтранс представил предложения по нацпроекту «Развитие транспортной инфраструктуры»
    18.04.2024 ГЛОНАСС для опасников
    12.04.2024 В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    09.04.2024 Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •