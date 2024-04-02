Новые санкции и логистика – 1

О том, как сказались на работе логистических операторов новые санкции, читателям SeaNews рассказал Евгений Козырев, директор по логистике транспортной компании Delko.

Как сказались на логистических операциях новые санкции, в частности, включение в санкционный список крупных российских участников транспортно-логистического рынка?

Санкционные ограничения с самого начала больно ударили по логистическому сектору, кардинально изменив логистику грузоперевозок. Грузопотоки переориентировались с Запада на Восток, цепочки поставок удлинились, выросли затраты на обслуживание техники. Все это привело к удорожанию автоперевозок. В 2023 году тарифы в среднем по рынку увеличились почти на 30%. По нашим прогнозам, в 2024 году они вырастут минимум на 20%.

При этом ситуация на рынке продолжает меняться. Если изначально мы переориентировали грузоперевозки на Турцию, Армению и Грузию, то теперь 70% международных заказов в компании приходится на Китай. В том числе это произошло после введения ЕС ограничений для Турции на оформление деклараций на подсанкционные товары, в связи с чем объем идущих через Турцию грузов сократился.

Введение санкций также отразилось на автопарках транспортных компаний: в связи с уходом с российского рынка «большой семерки» европейских автопроизводителей и нарушением традиционных логистических цепочек в 2022 году возник дефицит запасных частей, произошел стремительный рост цен и увеличение сроков поставок. Кроме того, ранее все сервисное обслуживание мы осуществляли у официальных дилеров европейской техники, а с уходом европейских компаний с рынка ушла и гарантия на сервис.

Однако постепенно стали появляться новые поставщики и бренды. Приходилось много тестировать технику и компоненты, чтобы найти те, которые смогут полноценно заменить европейские.

Как сказываются на бизнесе ограничения на взаиморасчеты с Россией?

Ограничение на взаиморасчеты осложнило закупки. В конце 2023 года начали возникать проблемы с проведением платежей с Китаем, которые сохраняются до сих пор: срок поступления денежных средств увеличился с одного до десяти дней. Теперь, чтобы избежать проведения расчетов за санкционные товары, банки запрашивают информацию не только о типе услуги, за которую производится оплата, но и о категориях транспортируемых грузов.

Фото: Delko

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