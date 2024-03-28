«Мы пережили все, что можно пережить»

О рисках в логистике B2B и на маркетплейсах поделилась на круглом столе «Неочевидные и скрытые риски в логистике: где на самом деле финансовые потери» на прошедшей в Москве выставке TransRussia менеджер по работе с маркетплейсами «Мам купи» Влада Коротаева.

По словам В.Коротаевой, ее компания не сталкивалась ни с какими рисками в логистике B2B. «Там все четко, чего не скажешь о маркетплейсах. За время работы на маркетплейсах мы пережили все, что только можно пережить. У нас не приезжали машины, пожар на складе, терялась поставка в процессе транспортировки, хотя она и была застрахована, и потом мы получили деньги, терялись поставки на самом складе», – рассказала она.

По мнению спикера, нарушений в поставках и логистике становится все меньше, однако есть риски, которые компания закрыть не может. Это риски в работе самих площадок, таких как Ozon или Wildberries. Например, невыкуп товара по причине того, что сама площадка задерживает доставку товара клиенту. «Клиент отказывается от товара не потому, что он ему не подошел. Клиента просто не устроил перенесенный срок», – пояснила В.Коротаева, отметив, что ее компания платит за обратную логистику, за логистику до клиента и за рекламу – «якобы покупка была с рекламы».

«Это, конечно, финансовые риски в плане подобных невыкупов и в плане порчи товара. В основном, порча происходит не на этапе транспортировки на склад, а при работе самого склада, что Wildberries, что Ozon. Потом очень трудно вернуть доверие клиента, потому что, когда он приходит в физический магазин, он видит красивые игрушки, он видит красивую одежду, и он понимает, что продавец – молодец, – добавила В.Коротаева. – А когда ему приходит разбитая игрушка или мятая одежда, то покупатель всегда думает, что виноват продавец. Клиент не всегда думает, что что-то произошло при доставке или именно на складе подрядчика».

В компании «Мам купи» научились с этим работать и уже знают, что отвечать клиенту в таких случаях, однако, как подчеркнула спикер, это финансовые риски.

Еще одним риском в работе с маркетплейсами она назвала мошенничество самих потребителей. «Это очень часто видно, когда мы доставляем наборы сувенирной продукции. Например, наборы носков. Мы отправляем наборы, в которых пять позиций. Нам приходит возврат, в котором четыре позиции. При том, на каком этапе это было утеряно, не совсем ясно», – пояснила В.Коротаева.

«У нас самый основной риск, который может быть, это что с товаром произойдет в логистике до склада. Но мы всегда страхуем наши поставки и через логистические компании, которыми мы пользуемся. Но те потери, которые я назвала выше, – мы пока не нашли инструмент, который помог бы закрыть эти риски, как-то застраховать», – резюмировала В.Коротаева.

Фото: SeaNews