V Международная практическая конференция «Shipping & digital. Опыт 2024» 30 мая в Петербурге

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Фуршет на борту теплохода и водная прогулка по самому красивому городу в мире, Санкт-Петербургу

в рамках V Международной конференции

Shipping & digital. Опыт 2024

30 мая 2024, Санкт-Петербург, Конгресс-центр «Петроконгресс»

Организаторы: ВИВА КОНСАЛТ, ЮФ Ремеди, ИАА SeaNews

Спонсор сессии: АКСМОР

Среди основных вопросов:

Обзор грузоперевозок и маршрутов в период санкций.

Госрегулирование транспортной отрасли и нововведения в законодательстве.

ВЭД и юридическая практика для российских транспортных компаний в новых реалиях.

Электронные торговые площадки для транспортного сектора.

Цифровизация транспортных коридоров.

Оптимизация работы портов. Цифровизация грузовых терминалов.

Таможенный контроль транспортных средств и грузов в морских портах РФ в современных условиях.

Утилизация и утилизационный сбор.

Антикризисная стратегия в логистике: цифровой документооборот, особенности финансовых операций, страхование и безопасность в новых реалиях.

Среди спикеров: FESCO, Asia Import Group, Морское агентство ЭИСА, Октябрьский территориальный ЦФТО ОАО “РЖД”, Северо-Западное таможенное управление, SeaNews, Евразийская экономическая комиссия, СиДата Лаб, Национальная Ассоциация морских агентов, Нортия ГКС, Axmor, Газинформсервис, ЮФ Ремеди и др.

Встретим сезон белых ночей в Санкт-Петербурге вместе!

По вопросам участия и рекламы обращайтесь:

📲Многоканальный: +7(958) 19 77 503

(пожалуйста, при наборе многоканального 📲 не меняйте код “+7” на “8”)

info@vivaconsult.ru

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