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V Международная практическая конференция «Shipping & Digital. Опыт 2024»
22.04.2024

V Международная практическая конференция «Shipping & digital. Опыт 2024» 30 мая в Петербурге

    • Уважаемые коллеги, присоединяйтесь!

    Фуршет на борту теплохода и водная прогулка по самому красивому городу в мире, Санкт-Петербургу
    в рамках V Международной конференции

    Shipping & digital. Опыт 2024

    30 мая 2024, Санкт-Петербург, Конгресс-центр «Петроконгресс»

    Организаторы: ВИВА КОНСАЛТ, ЮФ Ремеди, ИАА SeaNews

    Спонсор сессии: АКСМОР

    Среди основных вопросов:

    • Обзор грузоперевозок и маршрутов в период санкций.
    • Госрегулирование транспортной отрасли и нововведения в законодательстве.
    • ВЭД и юридическая практика для российских транспортных компаний в новых реалиях.
    • Электронные торговые площадки для транспортного сектора.
    • Цифровизация транспортных коридоров.
    • Оптимизация работы портов. Цифровизация грузовых терминалов.
    • Таможенный контроль транспортных средств и грузов в морских портах РФ в современных условиях.
    • Утилизация и утилизационный сбор.
    • Антикризисная стратегия в логистике: цифровой документооборот, особенности финансовых операций, страхование и безопасность в новых реалиях.

    Среди спикеров:  FESCO, Asia Import Group, Морское агентство ЭИСА, Октябрьский территориальный ЦФТО ОАО “РЖД”, Северо-Западное таможенное управление, SeaNews, Евразийская экономическая комиссия, СиДата Лаб, Национальная Ассоциация морских агентов, Нортия ГКС, Axmor, Газинформсервис, ЮФ Ремеди и др.

    Встретим сезон белых ночей в Санкт-Петербурге вместе!

     По вопросам участия и рекламы обращайтесь:
    📲Многоканальный: +7(958) 19 77 503 

    (пожалуйста, при наборе многоканального 📲 не меняйте код “+7” на “8”)
    info@vivaconsult.ru

    Реклама. ООО «ВИВА КОНСАЛТ». ERID:2SDnjcbXcVE


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