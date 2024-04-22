V Международная практическая конференция «Shipping & digital. Опыт 2024» 30 мая в Петербурге

Уважаемые коллеги, присоединяйтесь!
Фуршет на борту теплохода и водная прогулка по самому красивому городу в мире, Санкт-Петербургу
в рамках V Международной конференции
30 мая 2024, Санкт-Петербург, Конгресс-центр «Петроконгресс»
Организаторы: ВИВА КОНСАЛТ, ЮФ Ремеди, ИАА SeaNews
Спонсор сессии: АКСМОР
Среди основных вопросов:
- Обзор грузоперевозок и маршрутов в период санкций.
- Госрегулирование транспортной отрасли и нововведения в законодательстве.
- ВЭД и юридическая практика для российских транспортных компаний в новых реалиях.
- Электронные торговые площадки для транспортного сектора.
- Цифровизация транспортных коридоров.
- Оптимизация работы портов. Цифровизация грузовых терминалов.
- Таможенный контроль транспортных средств и грузов в морских портах РФ в современных условиях.
- Утилизация и утилизационный сбор.
- Антикризисная стратегия в логистике: цифровой документооборот, особенности финансовых операций, страхование и безопасность в новых реалиях.
Среди спикеров: FESCO, Asia Import Group, Морское агентство ЭИСА, Октябрьский территориальный ЦФТО ОАО “РЖД”, Северо-Западное таможенное управление, SeaNews, Евразийская экономическая комиссия, СиДата Лаб, Национальная Ассоциация морских агентов, Нортия ГКС, Axmor, Газинформсервис, ЮФ Ремеди и др.
Встретим сезон белых ночей в Санкт-Петербурге вместе!
По вопросам участия и рекламы обращайтесь:
📲Многоканальный: +7(958) 19 77 503
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