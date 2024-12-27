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Поздравление компании «ТрансГИД»
27.12.2024

Импортная логистика: итоги 2024

    • Уходящий 2024 год был непростым и для логистов, и для их клиентов. Своими итогами, прогнозами и ожиданиями с читателями SeaNews делится Ксения Черникова, генеральный директор транспортно-логистической компании «ТрансГИД».

    Красное море

    Импортная логистика: итоги 2024Начало 2024 года оказалось не менее сложным, чем завершение 2023. Атаки хуситов и вынужденные обходы Суэцкого канала создали дополнительное давление на глобальную логистику. Это удлинило пути следования, увеличило время доставки на 14-20 дней и повысило операционные расходы. В результате фрахтовые ставки на перевозки из Азии в Европу выросли в начале января 2024 более чем в два раза, превысив 4 000 долларов за 40-футовый контейнер, а цены на перевозки из Азии в Средиземноморье поднялись до 5 175 долларов.

    Новые пакеты санкций

    Если раньше главной проблемой была доставка товаров из Европы, то в 2024 году под удар попала логистика из Китая. Работа экспедиторов изменилась полностью: от обычной рядовой своевременной доставки до обеспечения комплексного сопровождения. Это включает обход санкций, помощь с оплатами в Китай, оформление документов и поиск новых цепочек поставок с приемлемыми ценами.

    Особенно остро стоял вопрос платежей в Китай. Китайские страховые компании отказались страховать платежи российских предпринимателей, что заставило нас быстро адаптироваться и предложить клиентам соответствующую услугу. Это решение позволило не только сохранить, но и расширить клиентскую базу.

    Задержки в портах

    Китайский Новый год усугубил ситуацию, вызвав дефицит порожних контейнеров, который ощущался на протяжении первых месяцев года.

    Контейнеры на портовых терминалах в начале года задерживались до месяца, что существенно увеличивало сроки доставки. Мы быстро нашли решение, начав оперативно перемещать грузы на сухие терминалы, минимизируя простой и обеспечивая бесперебойность поставок.

    Новые услуги

    Нестабильная ситуация на железной дороге и постоянные задержки привели к росту спроса на автодоставку. Быстрая адаптация к этому тренду позволила нам не только сохранить клиентов с высокими требованиями к транзитному времени, но и привлечь новых.

    Импортозамещение и переориентация

    2024 год стал годом масштабного разворота на Китай и Индию. Многие клиенты отказались от работы с Кореей, Японией и другими странами, поддерживающими санкции. Мы помогли им переориентироваться на дружественные азиатские страны. Наш опыт и наработанные контакты позволили сохранить привычные логистические цепочки и предложить клиентам оптимальные решения.

    Итоги

    2024 год был непростым, но профессионализм и оперативность помогли нам справиться. Несмотря на высокую загрузку логистов, к концу года все процессы были налажены, а обход ограничений стал более предсказуемым и понятным. Мы стали сильнее, сохранили стабильность и продолжаем развивать свои услуги, чтобы быть готовыми к любым будущим изменениям. Логисты России образца 2024 года – это люди, которые помогают быть на плаву не только перевозчикам и бизнесу, но и сохраняют спокойствие всех граждан. Мы не просто что-то возим. Мы делаем так, чтобы все было куплено, беспроблемно пересекло границу, растаможено и доехало до получателя. Этот путь в наше время дорогого стоит.

    Прогноз на 2025

    Предсказать развитие событий сложно. На отрасль будут влиять и ключевая ставка (спасибо, что пока остановились на 21%), и курс доллара, и покупательская способность. Мы внимательно следим за геополитической обстановкой и экономической ситуацией в стране, чтобы оперативно адаптироваться к любым решениям.

    В 2025 году успех будет у тех, кто выстроит прямые связи с партнерами в Азии и наладит широкую агентскую сеть. Те, кто сможет глубже погружаться в рынок и находить оптимальные решения, останутся на плаву.

    Пожелания

    Всем коллегам и партнерам желаем в 2025 году сил, терпения и уверенности в своих силах. Не сдавайтесь, все трудности преодолимы, особенно когда мы вместе ищем пути к успеху.

    Фото: «ТрансГИД»

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции

     


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