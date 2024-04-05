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05.04.2024

Новые санкции и логистика – 4

    • Своей оценкой влияния новых санкций на транспортно-логистический рынок поделился Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России.

    Новые санкции и логистика - 4Как сказались на логистических операциях новые санкции, в частности, включение в санкционный список крупных российских участников транспортно-логистического рынка? 

    Включение в санкционный список крупных российских участников транспортно-логистического рынка привело к проблемам во взаиморасчетах между этими компаниями и иностранными партнерами, поскольку ряд китайских банков не проводит платежи в адрес попавших под санкции российских юрлиц, а также блокирует их платежи китайским компаниям.

    Также произошли изменения в сервисах некоторых морских линий. Например, морская линия Sinokor отменила судозаходы на терминал ВСК (Восточная Стивидорная Компания), поскольку последний попал под санкции.

    Как сказываются на бизнесе ограничения на взаиморасчеты с Россией?

    В связи со сложностями во взаиморасчетах возникают задержки при доставке товаров – от нескольких дней до нескольких недель. Сроки зависят от вида транспорта, типа груза, маршрута перевозки, дискретности поставок и других факторов.

    Так, например, при отправке в прямом железнодорожном сообщении из Китая в РФ у ряда китайских операторов были отмечены задержки на погранпереходе Забайкальск, которые были вызваны невозможностью оплатить железнодорожный тариф по территории РФ.

    Что касается участников ВЭД, то сложности с оплатой за товар китайским поставщикам приводят к переносам отправок до поступления оплаты.

    Что российский рынок противопоставил новым санкциям?

    Текущая ситуация привела к выходу на рынок новых контейнерных операторов и появлению новых морских линейных сервисов, в том числе прямых из портов ЮВА в порты Северо-Запада России. Часть из них действует и развивается, некоторые уже успели уйти с рынка по финансовым причинам.

    Кроме того, дополнительный толчок к развитию получил прямой железнодорожный сервис из КНР в РФ, также появились транзитные маршруты из стран Азии через Китай в Россию.

    Фото: FM Logistic в России

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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