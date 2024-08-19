Логистика и финансовые рынки: новые инструменты и механизмы

В рамках очередного пакета санкций против РФ ЕС запретил организациям из стран Евросоюза использование СПФС. По мнению экспертов, вторичные санкции в адрес иностранных банков, использующих СПФС (систему передачи финансовых сообщений), могут привести к падению товарооборота с некоторыми странами на 20-25%. О других последствиях санкционной политики, работе в условиях новой реальности и способах решения задач, которые стоят перед логистическими компаниями, рассказал СЕО и основатель компании Any Roads Николай Соловьёв.

Как санкции влияют на международную торговлю и логистику

Постоянно вводимые санкции оказывают ощутимое влияние на международную торговую логистику, а усложнение проведения расчетов по импортно-экспортным операциям ведет к удорожанию транзакций.

Например, из-за санкций товарные группы 84, 85, 88, 89, 90 (двойного назначения) могут перемещаться через территорию ЕС только при наличии специальной лицензии, и это усложнило процесс их доставки. В группу 90 входит широкий диапазон приборов и аппаратов, многие из которых используются для научных или медицинских целей. Это значит, что отказаться от их транспортировки невозможно.

В санкционные списки попадают и конкретные компании — например, оператор контейнерного терминала в морском порту Восточный ООО «ВСК», который является третьим по контейнерообороту в России.

Все это бьет по компаниям, перевозкам, увеличивает стоимость логистики и нарушает сложившиеся торговые отношения.

Еще одна проблема — давление, которое оказывают представители недружественных стран на третьи страны за взаимодействие с РФ. Наибольшее давление испытывают китайские, турецкие и казахстанские банки, из-за чего участились блокировки российских платежей.

Показательный пример: ряд компаний-клиентов из-за удорожания финансовой логистики и невысокой маржинальной доходности отказались от некоторых типов продукции либо вовсе ушли с рынка. Некоторые ожидают падения цен, чтобы вернуться на рынок или переходят на более дешевую продукцию, при доставке которой не возникает проблем с логистикой.

Негативное влияние санкций отразилось, в частности, на доставке таких товаров как поршни или дизельные генераторы, а также техника DJI (роботы, квадрокоптеры): Китай готов ее поставлять, но не готов выступать в качестве экспортера.

Новые инструменты и механизмы

Чтобы обеспечить бесперебойные поставки, участникам рынка приходится искать новые пути и варианты.

При осуществлении международных грузоперевозок в текущих реалиях можно использовать следующие инструменты и механизмы:

Агентская схема: выстраивать работу через агентов, которые осуществляют закупку необходимого товара на себя и дальнейшую его перепродажу и ввоз в РФ. Например, вы осуществляете оплату нерезиденту на территории РФ. Затем плательщик осуществляет платеж за вашу компанию в другой стране. Здесь средняя ставка комиссии составляет 4-5%.

Агентская схема через банк с эскроу-счетами. В данном случае работа выстраивается по той же схеме, как в предыдущем варианте, но есть гарантии со стороны банка. До момента поступления денежных средств контрагенту ваши средства находятся на эскроу-счете, что гарантирует их безопасность. Но здесь достаточно высокие ставки. Например, в Альфа-банке комиссия с учетом высокого курса валюты составляет около 8%.

Прямые оплаты через банки. Есть банки, которые до сих пор осуществляют платежи, но увеличивают свои комиссии. Например, ВТБ. Так как его шанхайский филиал находится под санкциями, банк столкнулся с тем, что Китай начал делить юань на «чистый» (не связанный с РФ) и «грязный» (связанный с РФ). ВТБ ввел комиссию за быстрый платеж, доход варьируется от 2% до 5%. Благодаря комиссии в 5% можно провести платеж своему контрагенту на счет ВТБ Шанхай за 2-3 дня, заплатив 5%. Без уплаты дополнительной комиссии зачисления платежа контрагенту придется ждать как минимум месяц.

Криптовалюты: цифровые валюты, такие как Bitcoin, Ethereum и другие, которые позволяют совершать анонимные и безопасные транзакции. Цифровые платформы применимы в том случае, когда поставщик позволяет проводить оплату в криптовалюте.

Один из вариантов расчетов в криптовалюте — когда в банке ставится на валютный контроль договор, в котором указывается номер криптокошелька. Российская компания перечисляет деньги агенту, а он в свою очередь переводит средства поставщику в криптовалюте.

При этом важно иметь четкий пакет документов по оплате груза. В противном случае может возникнуть проблема: оплата произведена, но невозможно показать цепочку движения денег, которую часто запрашивает таможня. По этой причине ввезти груз будет невозможно, он просто зависнет на таможне.

Однако вопрос, как превратить рубли на расчетном счете компании в криптовалюту, по-прежнему открыт. Хотя в России в настоящее время идет согласование введения в стране цифровых валют для осуществления международных платежей, пока непонятно, какой будет реакция третьих стран, на счета которых будут поступать эти платежи.

Внешнеторговые бартерные сделки: они дают возможность осуществлять обмен товарами и услугами с зарубежными компаниями без осуществления международных транзакций.

Взаимозачет в международных сделках: экспортер платит за российскую компанию за границей, в свою очередь российская компания оплачивает экспортеру на территории РФ.

Открытие компаний в третьих странах для осуществления платежей и ведения бизнеса — например, в Турции, ОАЭ, Гонконге, Монголии, Казахстане.

Наша компания, например, создала собственную инфраструктуру под свои нужды: у нас есть счета в Киргизии и Казахстане, своя компания в Гонконге и широкая сеть агентов по всему миру, которые оказывают помощь в проведении платежей.

Прямой ввоз. Можно до сих пор спокойно ввозить товары напрямую, если это не санкционный товар. Правда, есть нюанс в оплатах, к этому мы еще вернемся.

В случае транспортировки запрещенных грузов чаще всего используется схема, при которой кто-либо из агентов, например, в Китае, выкупает товар, оформляет экспортную лицензию и поставляет его в Россию.

Как изменились процессы открытия счетов и осуществления платежей

На сегодняшний день некоторые российские банки по-прежнему могут осуществлять платежи за границу. Проблема в том, что чаще всего работают они только со средним и крупным бизнесом и отказываются открывать счета для осуществления платежей компаниям с оборотом менее 500 миллионов рублей. Либо, если открывают счета, то берут за проведение платежей достаточно высокие комиссии.

С открытием компании за рубежом для осуществления платежей за границу также могут возникнуть проблемы. В недружественных странах сегодня это можно сделать, например, на условиях партнерства с резидентом выбранной страны. Либо приходится открывать компании в дружественных странах. Однако и в этом случае могут быть ограничения, касающиеся платежей. Например, в Киргизии при открытии компании на резидента РФ невозможно совершать долларовые операции.

Свои нюансы есть в каждой стране, поэтому при открытии компании стоит обратиться за консультацией к профессионалу.

В условиях санкционного давления логистические компании ищут новые механизмы, создают новые схемы и формируют новые партнерства, потому что от способности адаптироваться в период турбулентности во многом зависит успех бизнеса.

Фото: Any Roads

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