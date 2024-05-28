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Иранские контейнеровозы продолжают регулярно заходить в порты ЕС
28.05.2024

Иранские контейнеровозы продолжают регулярно заходить в порты ЕС

    • Находящаяся под санкциями иранская судоходная компания Hafez Darya Arya Shipping Co (HDASCO), «дочка» Иранской национальной судоходной группы (IRISL), за последние два месяца совершила несколько судозаходов в порты Евросоюза. При этом рейсы осуществлялись с транзитом через Красное море, сообщает Splash со ссылкой на данные MarineTraffic.

    «Три контейнеровоза – «Kashan» 2016 года постройки, «Daisy», 2012 года постройки и «Shiba» 2010 года постройки – регулярно осуществляли контейнерные перевозки с Ближнего Востока через Красное море и Суэцкий канал в регион Средиземноморья и Северную Европу, не подвергаясь опасности со стороны хуситов, – пишет издание. – По данным MarineTraffic, суда начинают рейсы из Ирана и чаще всего заходят в порты ОАЭ, Сирии, Ливана, Кипра, Ливии, Турции, Румынии, Испании, Бельгии и Нидерландов. Этот факт не имел бы значения, если бы эти иранские судоходные компании в июне 2022 года не попали под санкции США и не были включены в санкционный список».

    Поскольку в Евроосюзе действуют некоторые санкции в отношении Ирана, то у европейских компаний, работающих с IRISL и HDASCO, могут возникнуть проблемы. В настоящее время в санкционном списке ЕС в отношении Ирана 227 физических лиц и 42 организации. Эти организации, в основном, связаны с правительством или контролируются государством, например, министерства, информационные агентства и провайдеры услуг мобильной связи.

    «Это означает, что компании, сотрудничающие с IRISL и HDASCO, также могут оказаться в санкционном списке США. С одной стороны, они не нарушали никаких правил со стороны Евросоюза, но сотрудничали с компаниями, находящимися под санкциями США. Это может привести к запрету таким компаниям вести дела с любыми американскими компаниями или конфискации их американских активов», – пишет Splash.

    Например, в 2021 году США ввели санкции против компании Hoopad Darya Shipping Agency и китайской Jiangyin Mascot Special Steel, а также против базирующейся в ОАЭ компании Accenture Building Materials за сотрудничество с IRISL по транспортировке стали.

    Но есть нюанс – в ЕС действует Закон о блокировке, который защищает компании Евросоюза, ведущие законный бизнес с Ираном, от воздействия экстерриториальных санкций США. «Таким образом, компания из ЕС не может одновременно соблюдать Закон о блокировке и санкции США», – уточняет издание.

    Для компаний Евросоюза есть преимущество – более низкие затраты на фрахт, если они пользуются сервисами иранских судоходных компаний, поскольку их не касаются проблемы с транзитом через Суэцкий канал и Красное море. «Однако это сопряжено с риском санкций со стороны США и репутационными рисками из-за сотрудничества с Ираном, который поддерживает хуситов», – резюмирует издание.

    Фото: MarineTraffic


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