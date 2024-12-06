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Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, 9 месяцев 2024
06.12.2024

Импорт одежды из ЕС в РФ, январь-сентябрь 2024

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