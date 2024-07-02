Рынок отходит от привычных сценариев

На вопросы SeaNews в связи с последними прогнозами, могут ли ставки на трейде Азия – Европа дойти до 20 тыс. долларов за 40-футовый контейнер и чем это грозит отечественному рынку, отвечает Анастасия Кизулева, исполнительный вице-президент по морской логистике NOYTECH Supply Chain Solutions.

Как Вы считаете, достигнут ли ставки 20 тыс. долларов и почему? Каков Ваш прогноз?

Ставка может остановиться и на уровне ниже 20 тысяч долларов, а может и превысить эту отметку – здесь остается элемент неопределенности. Однако мы можем утверждать, что ставки фрахта продолжают увеличиваться – и это действительно самый значительный рост за последние несколько лет.

Текущая ситуация напоминает постковидный период, когда энергетический кризис в Китае оказал значительное влияние на рынок перевозок. Сейчас на мировые тренды так же повлияла ситуация в Суэцком канале, что привело к увеличению цен на судовое топливо. Мы говорили о таких отложенных последствиях еще в начале года.

Как повышение ставок на магистральных трейдах скажется на ставках на Россию?

Мы видим тенденцию роста, ведь Россия не изолирована от мировых трендов. Напротив, наш контейнерный рынок одним из первых начинает ощущать основные изменения.

Примером может служить увеличение объема транзитных поездов из Китая в Европу несколько месяцев назад. Это привело к перегрузке железнодорожных станций и нехватке порожнего оборудования в Китае и других экспортных странах региона.

Ситуация мгновенно отразилась на рынке железнодорожного и морского фрахта в России – мы также испытываем нехватку порожнего оборудования и конкуренцию за места на поездах и судах. Это неизбежно ведет к росту ставок.

Можно ли говорить о более раннем начале пикового сезона? С чем это связано?

Действительно, увеличение объема перевозок, конкуренция за оборудование и провозные мощности ощущаются уже с конца апреля – начала мая. Традиционно высокий сезон начинается не ранее июня. Нельзя забывать, что текущий и предыдущий годы не являются типичными для рынка контейнерных перевозок. Рынок трансформируется и подстраивается под меняющиеся условия, поэтому можно ожидать отхода от привычных сценариев.

Фото: NOYTECH Supply Chain Solutions

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