О тенденциях на рынке внутрироссийских автоперевозок и о том, чего ждать клиентам автотранспортных предприятий в следующем году в интервью SeaNews рассказал Али Габидулин, руководитель отдела внутрироссийских наземных перевозок NOYTECH Supply Chain Solutions.

Как изменились тарифы на перевозки в этом году?

В 2024 году тарифы на внутрироссийские автоперевозки выросли в среднем на 20-40% в зависимости от направления и типа транспортного средства. Например, стоимость перевозок мелкотоннажным транспортом (до 8 паллет) по Московской области увеличилась с начала года на 30%.

Считаете ли вы текущие тарифы справедливыми?

Рынок сам формирует условия. Главный фактор, влияющий на ценообразование в транспортном сегменте, — уровень оплаты труда водителей. Большинство компаний проводят ежеквартальную индексацию зарплат сотрудников, что напрямую влияет на тарифы.

Дополнительное давление на стоимость перевозок оказывает повышение ключевой ставки ЦБ РФ, которое приводит к снижению доступности кредитов и лизинговых программ для обновления автопарка.

Какие тенденции на рынке грузовых автоперевозок можно выделить?

Сейчас рынок испытывает острый дефицит профессиональных водителей всех категорий, что продолжает провоцировать рост тарифов.

Каковы прогнозы на 2025 год?

Тарифы на грузовые автоперевозки продолжат рост. По нашим оценкам, к концу 2025 года в среднем они повысятся на 20-25%.

Однако остается открытым вопрос об итогах переговоров между грузовладельцами и перевозчиками по поводу стоимости услуг. Уже сейчас компании-производители, дистрибьюторы и другие участники рынка закладывают рост тарифов в свои бюджеты на 2025 год. Насколько эти прогнозы совпадут с реальной ситуацией — покажет время.

Фото: NOYTECH Supply Chain Solutions

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