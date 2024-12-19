Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Рынок сам формирует условия
19.12.2024

Рынок сам формирует условия

    • О тенденциях на рынке внутрироссийских автоперевозок и о том, чего ждать клиентам автотранспортных предприятий в следующем году в интервью SeaNews рассказал Али Габидулин, руководитель отдела внутрироссийских наземных перевозок NOYTECH Supply Chain Solutions.

    Как изменились тарифы на перевозки в этом году?

    В 2024 году тарифы на внутрироссийские автоперевозки выросли в среднем на 20-40% в зависимости от направления и типа транспортного средства. Например, стоимость перевозок мелкотоннажным транспортом (до 8 паллет) по Московской области увеличилась с начала года на 30%.

    Считаете ли вы текущие тарифы справедливыми?

    Рынок сам формирует условия. Главный фактор, влияющий на ценообразование в транспортном сегменте, — уровень оплаты труда водителей. Большинство компаний проводят ежеквартальную индексацию зарплат сотрудников, что напрямую влияет на тарифы.

    Дополнительное давление на стоимость перевозок оказывает повышение ключевой ставки ЦБ РФ, которое приводит к снижению доступности кредитов и лизинговых программ для обновления автопарка.

    Какие тенденции на рынке грузовых автоперевозок можно выделить?

    Сейчас рынок испытывает острый дефицит профессиональных водителей всех категорий, что продолжает провоцировать рост тарифов.

    Каковы прогнозы на 2025 год?

    Тарифы на грузовые автоперевозки продолжат рост. По нашим оценкам, к концу 2025 года в среднем они повысятся на 20-25%.

    Однако остается открытым вопрос об итогах переговоров между грузовладельцами и перевозчиками по поводу стоимости услуг. Уже сейчас компании-производители, дистрибьюторы и другие участники рынка закладывают рост тарифов в свои бюджеты на 2025 год. Насколько эти прогнозы совпадут с реальной ситуацией — покажет время.

    Фото: NOYTECH Supply Chain Solutions

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции

     

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.03.2024
    «Самая воспетая профессиональная субкультура быстро стареет»
    Если в систему «Поток» ГИБДД, созданную для проверки и контроля за транспортными средствами, интегрировать […]
    2024Автоперевозкибольшегрузыводители
    0
    19.02.2024
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, 2023
    По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом по итогам 2023 года […]
    Только для подписчиков
    2023АвтоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    06.02.2024
    МАПП на границе России и Беларуси открыт для транзита санкционных товаров
    В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №91 от 31 января 2024 года через […]
    автомобильный пункт пропускаАвтоперевозкиБеларусьРоссия
    0
    16.10.2024
    Ситуация на Дальнем Востоке стабилизируется
    Клиенты в некоторых случаях выбирают перегрузку на автотранспорт вместо жд в портах Дальнего Востока, чтобы ускорить финальный этап доставки.
    Noytech Supply Chain Solutionsмультимодальные перевозкиСрокиставки
    0
    17.04.2024
    Восточный полигон оказался узок для контейнеров — 2
    Доступ к железнодорожной инфраструктуре и распределение квот на отправку контейнерных поездов между терминалами и операторами не соответствуют текущим потребностям.
    Noytech Supply Chain SolutionsВосточный полигонзаторы
    0
    25.01.2024
    Почти 68 тыс. большегрузов пересекли границу РФ с использованием электронной очереди
    За четыре с половиной месяца через государственную границу РФ на трех пунктах пропуска (Бугристое, […]
    автомобильные пункты пропускаАвтоперевозкибольшегрузыбронирование
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.12.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в ноябре 2024 в деталях
    18.12.2024 FESCO открыла дочернюю компанию во Вьетнаме
    18.12.2024 Сервис FREIGHTMarket обновлен
    18.12.2024 Контейнерооборот российских портов в ноябре 2024 вырос на 31%
    18.12.2024 Контейнерооборот портов Китая в январе-октябре 2024
    18.12.2024 Контейнерооборот российских портов в ноябре 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    19.12.2024 Назначен начальник Владивостокской таможни
    18.12.2024 Назначен начальник Сахалинской таможни
    16.12.2024 Законопроект о международных ТОР будет доработан до конца года
    12.12.2024 Снижены экспортные пошлины на минеральные удобрения
    10.12.2024 «Ростеху» передано 25,5% акций «Астраханского порта»
    10.12.2024 Россия и Азербайджан обсуждают меры по предотвращению обмеления Каспийского моря
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •