Восточный полигон оказался узок для контейнеров – 2

О ситуации, сложившейся с отправкой контейнеров в восточном направлении о причинах ее возникновения рассуждает Федор Токарев, национальный менеджер по интермодальным транспортировкам Noytech Supply Chain Solutions.

Как обстоит ситуация с отправкой контейнеров по железной дороге в направлении Дальнего Востока, действительно ли возникают сложности и задержки?

В настоящее время экспортные отправки крайне затруднены. Железнодорожные операторы сообщают о сокращении квот от ОАО «РЖД» на экспорт грузов в контейнерах с железнодорожных станций Московского транспортного узла на Дальний Восток. Задержки подтверждения мест в контейнерных поездах достигают полутора месяцев.

С чем это связано? Не хватает пропускной способности железной дороги? (по данным Минвостокразвития?

Доступ к железнодорожной инфраструктуре и распределение квот на отправку контейнерных поездов между терминалами и операторами не соответствуют текущим потребностям. Возможно, квоты от РЖД для железнодорожных операторов и владельцев платформ сокращаются из-за перегруженности Восточного полигона, нехватки локомотивов и недостаточной пропускной способности. Согласование контейнерных поездов увязывается с мощностями железнодорожных терминалов.

Насколько актуальна проблема в Петербурге? Насколько реален вариант отправки контейнеров в Азию через Петербург – с точки зрения ставок, наличия провозных мощностей линий, транзитного времени и прочих условий?

Провозных мощностей флота недостаточно для обеспечения потребностей экспорта через Санкт-Петербург. Места на судах-контейнеровозах забронированы на 1-2 месяца вперед.

Сталкивается ли ваша компания с этой проблемой – и, если да, как ее решает?

В данной ситуации мы предлагаем альтернативные маршруты через Новороссийск, Санкт-Петербург и прямые железнодорожные маршруты в Китай.

Фото: Noytech Supply Chain Solutions

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