Дойдут ли ставки до 20 тыс. долларов за 40-футовый контейнер?

На фоне недавних прогнозов некоторых аналитиков о том, что ставки на трейде Азия – Европа могут подняться до рекордных 20 тыс. долларов за 40-футовый контейнер, SeaNews попросил участников рынка поделиться своим мнением – насколько реальна подобная перспектива и, если такое произойдет, как отреагирует на это российский рынок. Первой на запрос откликнулась Юлия Бададян, руководитель департамента логистики компании ModernWay.

Ставки на маршрутах из Азии в Европу в настоящее время увеличиваются в связи с дефицитом контейнерного оборудования в Китае. Однако сейчас нет предпосылок, чтобы прогнозировать их повышение до 20 000 USD за FEU. На мой взгляд, это сильно завышенная цифра.

В зависимости от маршрута и типа КТК в июне ставки на жд перевозку варьируются на уровне 8 500-10 500 USD, на морскую – от 5 500 до 8 500 USD.

Тарифы на июль пока обновляются. Однако по предварительным прогнозам китайских коллег ставки за пользование контейнерным оборудованием, наоборот, должны немного снизиться. Скорее всего, это связано с тем, что морские линии активно возвращают свои контейнеры в порты Китая. Поэтому мы считаем, что ставка должна либо незначительно вырасти, либо остаться на том же уровне.

Что касается ожиданий более раннего высокого сезона, то в данном случае также преждевременно делать выводы. Как правило, в летний период всегда идет постепенное увеличение объема грузоперевозок, в особенности морским транспортом, который достигает своего пика осенью перед наступлением новогодних праздников.

Фото: ModernWay

Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции