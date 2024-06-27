Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ModernWay о влиянии ситуации в Красном море на российский рынок
27.06.2024

Дойдут ли ставки до 20 тыс. долларов за 40-футовый контейнер?

    • На фоне недавних прогнозов некоторых аналитиков о том, что ставки на трейде Азия – Европа могут подняться до рекордных 20 тыс. долларов за 40-футовый контейнер, SeaNews попросил участников рынка поделиться своим мнением – насколько реальна подобная перспектива и, если такое произойдет, как отреагирует на это российский рынок. Первой на запрос откликнулась Юлия Бададян, руководитель департамента логистики компании ModernWay.

    Дойдут ли ставки до 20 тыс. долларов за 40-футовый контейнер?Ставки на маршрутах из Азии в Европу в настоящее время увеличиваются в связи с дефицитом контейнерного оборудования в Китае. Однако сейчас нет предпосылок, чтобы прогнозировать их повышение до 20 000 USD за FEU. На мой взгляд, это сильно завышенная цифра.

    В зависимости от маршрута и типа КТК в июне ставки на жд перевозку варьируются на уровне 8 500-10 500 USD, на морскую – от 5 500 до 8 500 USD.

    Тарифы на июль пока обновляются. Однако по предварительным прогнозам китайских коллег ставки за пользование контейнерным оборудованием, наоборот, должны немного снизиться. Скорее всего, это связано с тем, что морские линии активно возвращают свои контейнеры в порты Китая. Поэтому мы считаем, что ставка должна либо незначительно вырасти, либо остаться на том же уровне.

    Что касается ожиданий более раннего высокого сезона, то в данном случае также преждевременно делать выводы. Как правило, в летний период всегда идет постепенное увеличение объема грузоперевозок, в особенности морским транспортом, который достигает своего пика осенью перед наступлением новогодних праздников.

    Фото: ModernWay

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.05.2024
    Глобальные контейнерные линии возвращаются в украинские порты
    Немецкая контейнерная линия Hapag-Lloyd с конца этой недели начинает предлагать перевозки на/из украинских портов, […]
    Hapag-LloydMaerskMSCКонтейнерные перевозки
    0
    21.03.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 12, 2024
    На 12 неделе года в Азово-Черноморском регионе наблюдается смена тренда, ставки фрахта после длительного падения […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    16.04.2024
    Восточный полигон оказался узок для контейнеров – 1
    Большинство морских линий уже не принимают к перевозке порожние контейнеры в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
    ModernWayВосточный полигонзаторы
    0
    15.01.2024
    OOCL сократил выручку на 60% в 2023 году
    OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала неаудированные операционные и финансовые показатели линии за четвертый квартал […]
    2023OOCLКонтейнерные перевозкиФинансы
    0
    07.05.2024
    Крупные контейнерные перевозчики запускают сервисы из Китая на Мексику
    Крупные контейнерные линии запускают прямые сервисы из Китая на Мексику, что свидетельствует о росте […]
    CMA CGMКитайКонтейнерные перевозкиМексика
    0
    19.02.2024
    Украина намерена запустить контейнерный сервис по Дунаю
    Государственная компания «Украинское Дунайское пароходство» объявила о планах начать контейнерные перевозки по среднему и […]
    баржиДунайКонтейнерные перевозкиРечные перевозки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.06.2024 Замыкающий в серии 24-тысячник OOCL
    26.06.2024 Контейнерооборот российских портов в мае 2024 вырос на 9,7%
    25.06.2024 Ставки фрахта достигли шестизначных цифр
    25.06.2024 Контейнерооборот российских портов в мае 2024 в деталях
    24.06.2024 «На глобальном рынке контейнерных перевозок царит хаос»
    24.06.2024 Линии включают в ротацию украинские порты
    Госрегулирование Показать всё
    21.06.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    21.06.2024 Продлены сроки эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •