Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2024: груженые выросли на 7,6%

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 6 месяцев 2024 года составили 3 млн 891 тыс. TEU. Это на 8,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По итогам отчетного периода во внутреннем сообщении отправлено более 1,5 млн TEU – на 10% больше, чем за первое полугодие 2023 года.

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за 6 месяцев этого года достигло 2,8 млн TEU – это на 7,6% больше, чем за тот же период прошлого года. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 40,7 млн тонн, на 9,6% больше, чем годом ранее.

По данным РЖД, самая высокая динамика отмечена в перевозках продуктов перемола – рост в 3 раза до 21,2 тыс. TEU, химических и минеральных удобрений – рост в 1,8 раза до 241,9 тыс. TEU и строительных грузов – рост в 1,4 раза до 133,5 тыс. TEU.

Заметный рост в процентном отношении отмечается в перевозках зерна – на 20,4% до 65 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 20,2% до 101,3 тыс. TEU и автомобилей и комплектующих – на 15,5% до 239,2 тыс. TEU.

Объем перевозок в контейнерах метизов увеличился на 4,1% до 216,7 тыс. TEU, цветной руды и серного сырья – на 4,7% до 15,1 тыс. TEU, лесных грузов – на 2,3% до 293 тыс. TEU, а также нефти и нефтепродуктов – на 9% до 52 тыс. TEU.

Объем перевозок продуктовых грузов также показал рост. Перевозки рыбы в контейнерах увеличились на 8,9% до 18,5 тыс. TEU, мяса и животного масла – на 9,2% до 14,1 тыс. TEU, остальных продовольственных товаров – на 6,7% до 156,1 тыс. TEU.

По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

Перевозки химикатов и соды в контейнерах снизились на 0,8% до 406,9 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 12,9% до 191,9 тыс. TEU, промтоваров – на 1,1% до 202 тыс. TEU, бумаги – на 3,4% до 181,2 тыс. TEU, черных металлов – на 18,7% до 105,8 тыс. TEU, цветных металлов – на 3,6% до 62 тыс. TEU.

Кроме этого, существенное снижение произошло в перевозках картофеля, овощей и фруктов – на 16,1% до 7,4 тыс. TEU.

В июне во всех видах сообщения было перевезено 648,2 тыс. TEU, что на 8,1% больше, чем в мае 2023 года, но на 3,9% меньше, чем в мае 2024 года.

Фото: РЖД