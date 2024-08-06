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Antong Holdings отфрахтовал Sinotrans Container Lines четыре контейнеровоза
06.08.2024

Antong Holdings отфрахтовал Sinotrans Container Lines четыре контейнеровоза

    • Китайская судоходная компания Antong Holdings отфрахтовала Sinotrans Container Lines (дочерней компании China Merchants Energy Shipping – CMES) четыре контейнеровоза, сообщает Splash.

    «Из-за снижения ставок фрахта на контейнерные перевозки на внутренних маршрутах Antong Holdings решил выделить часть своего флота для международных перевозок», – пишет издание.

    Из четырех судов два — «Renjian Fuzhou» 2018 года постройки и «Renjian Dalian» 2019 года постройки имеют вместимость 2,4 тыс. TEU, а два других — «Haisu 6» 2006 года постройки и «Haisu 7» 2004 года постройки имеют вместимость 698 TEU.

    Первые два контейнеровоза отфрахтованы на 16-20 месяцев по ставке 23,5 тыс. долларов в день, остальные – на 11-13 месяцев по ставке 7,5 тыс. долларов в день. Общая стоимость сделки оценивается в 266-350 млн долларов.

    В Antong рассчитывают, что рост ставок фрахта на международном рынке, вызванный ситуацией в регионе Красного моря и увеличением спроса, увеличит прибыль компании.

    В конце мая Antong и CMES раскрыли планы масштабной реструктуризации, включающей выделение и слияние дочерних компаний Sinotrans Container Lines и Guangzhou China Merchants RoRo Transportation. Предлагаемая реструктуризация направлена на листинг этих дочерних компаний через обратное слияние с Antong.

    Согласно плану реструктуризации, утвержденному в середине июня, компания Antong выпустит акции для приобретения 100% Sinotrans Container Lines и 70% Guangzhou RoRo, в результате чего CMES станет контролирующим акционером Antong, а China Merchants Group выступит в качестве фактического контролера.

    Фото: Splash / MarineTraffic / Kenro Oshita


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