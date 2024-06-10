Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2024
10.06.2024

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.06.2024
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в апреле 2024 в деталях
    В апреле 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 14,3% относительно показателя аналогичного […]
    Только для подписчиков
    2024Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПорты
    0
    01.02.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 5, 2024
    На 5 неделе в Азово-Черноморском регионе сохраняется тренд на снижение фрахтовых ставок. По данным […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    23.05.2024
    Лидеры Финляндии, 4 месяца 2024
    Контейнерооборот сократился
    2024КонтейнерооборотФинляндия
    0
    28.03.2024
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2024 в деталях
    В феврале 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя февраля прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2024Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    05.03.2024
    Соответствие линий расписанию продолжает снижаться
    Из-за кризиса в Красном море
    2024контейнерные линиирасписание
    0
    15.03.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 11, 2024
    На 11 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.06.2024 Все порты Финляндии, 4 месяца 2024 года
    11.06.2024 Оборот мировых контейнерных линий, 4 месяца 2024
    11.06.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле увеличился на 13%
    10.06.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2024 в деталях
    10.06.2024 49 отмененных рейсов с 24 по 28 неделю 2024
    10.06.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2024
    Госрегулирование Показать всё
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •