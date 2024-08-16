Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 33 неделя 2024
16.08.2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 33 неделя 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.01.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 5 неделя 2024
    Цены на бункерное топливо в исследуемых портах поднялись
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    30.07.2024
    Грузооборот российских портов в июне 2024 снизился на 1,6%
    Грузооборот всех морских портов России в июне 2024 года снизился на 1,6% относительно показателя […]
    2024ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    08.04.2024
    Грузооборот через КПП Ганьцимаоду превысил за 10 млн тонн
    C 1 января по 3 апреля 2024 года объем грузов, прошедших через контрольно-пропускной пункт […]
    2024ГрузооборотКитай
    0
    29.03.2024
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 13 неделя 2024
    По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на […]
    2024индекс Drewry WCI
    0
    16.02.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 7, 2024
    На 7 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов поднялись. […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0
    22.07.2024
    Экспортные перевозки удобрений по жд в первом полугодии 2024
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД в первом полугодии 2024 года выросли на 16,8%. […]
    2024РЖДУдобренияЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.08.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 33 неделя 2024
    15.08.2024 Регулярный сервис по отправке сборных грузов в контейнерах из Шанхая в Санкт-Петербург
    15.08.2024 Maersk рассматривает возможность строительства контейнеровоза с атомной установкой
    14.08.2024 FESCO запускает сервис между Вьетнамом и Малайзией
    14.08.2024 Контейнерооборот лидеров, 7 месяцев 2024
    13.08.2024 Торговый дисбаланс, дефицит оборудования и конкуренция с Европой
    Госрегулирование Показать всё
    14.08.2024 Новое ограничение на вывоз бензина
    14.08.2024 Завершается формирование нового нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    14.08.2024 Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте превысила 80%
    14.08.2024 Морскую коллегию России возглавит Н.Патрушев
    12.08.2024 М.Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов ряда федеральных проектов
    08.08.2024 Минэнерго берется за организацию перевозок энергоресуров по железной дороге
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •