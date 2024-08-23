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Грузооборот Балтийского бассейна в июле 2024 в деталях
23.08.2024

Грузооборот Балтийского бассейна в июле 2024: выросла перевалка руды

    • В июле 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 4,1% относительно показателя июля прошлого года.

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    Грузооборот Балтийского бассейна в июле 2024: выросла перевалка руды

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 86,4% всех грузов, вырос на 1,7%. Импорт увеличился на 24,8%. В транзите было перевалено на 85,4% больше, чем годом ранее. Каботаж снизился на 1,8%.

    В июле 2024 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,9%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 28,3%, нефтепродуктов – 18% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в июле 2024 года приходилось 19,5%, на химические и минеральные удобрения – 16,2%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте цветных металлов, оборот которых вырос на 76%. Руды было обработано на 59,4% больше, чем в июле 2023 года. Перевалка зерна увеличилась на 45,8%.

    Наиболее значительно, на 89,9% снизился оборот химического налива. Металлолома было обработано на 67,2% меньше, чем годом ранее, лесных грузов – на 64,3% меньше.

    В июле 2024 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 45,5%, Приморск обработал 22,4%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 21,1%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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