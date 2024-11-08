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Аналитический дайджест SeaNews, 5-8 ноября 2024
08.11.2024

Аналитический дайджест SeaNews, 5-8 ноября 2024

    • Мировой контейнерный рынок

    Рекордные поставки контейнеровозов

    По итогам 9 месяцев этого года в мире было сдано в эксплуатацию 410 контейнеровозов суммарной вместимостью 2,5 млн TEU.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 45 неделя 2024

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 45 неделе 2024 года увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 7% до 3444 долларов за 40-футовый контейнер.

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в сентябре 2024 в деталях

    В сентябре 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 8,2% относительно показателя сентября 2023 года.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в сентябре увеличился на 8,2%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 6,6%.

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в сентябре 2024 в деталях

    В сентябре 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 8,9% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в сентябре 2024: выросла перевалка пищевого налива

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 71% всех грузов, сократился на 6,3%.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2024 в деталях

    В сентябре 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна остался практически на уровне показателя сентября 2023 года (-0,2%).

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2024 снизился на 0,2%

    Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 16,7%.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в сентябре 2024 в деталях

    В сентябре 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна сократился на 7,4% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

     

    Товарооборот РФ

    Российский экспорт и импорт, 8 месяцев 2024

    Внешнеторговый оборот России по итогам января-августа 2024 года составил 456 млрд долларов.

    Товарооборот Россия – Грузия в январе-сентябре 2024 года

    По данным национальной службы статистики Грузии, в январе-сентябре 2024 года товарооборот между Россией и Грузией снизился на 2,1% относительно показателя января-сентября 2023 года.

    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, 8 месяцев 2024

    По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза по итогам первых 8 месяцев 2024 года составил 2,87 млн тонн.

    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, 8 месяцев 2024

    По данным Евростата, российский морской экспорт товарной группы 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, полученные из битуминозных веществ» в страны Евросоюза по итогам 8 месяцев 2024 года составил 6,9 млн тонн.

    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-сентябре 2024 года

    По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-сентябре 2024 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 11,7% по сравнению с показателем 9 месяцев прошлого года.

    Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, 8 месяцев 2024

    По данным Евростата, российский морской экспорт СПГ в страны Евросоюза по итогам первых 8 месяцев 2024 года составил 2 млн тонн.

     

    Фрахтовый рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 45, 2024

    На 45 неделе 2024 года на исследуемых трейдах наблюдается разнонаправленная динамика.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 45, 2024

    На 45 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта начали снижаться. В Каспийском регионе ставки продолжают расти.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 45 неделя, 2024

    На 45 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax относительно прошлой недели не изменились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 45, 2024

    На 45 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из нескольких исследуемых балтийских портов понизились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 45, 2024

    Фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая остаются на прежнем уровне.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 45 неделя 2024

    На 45 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива в исследуемых портах демонстрируют разнонаправленную динамику. 

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 45 неделя 2024

    На 45 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах России подросли.

     

    Фото: Shipspotting / GERALDINEnz

     


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