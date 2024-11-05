Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Российский экспорт и импорт, 8 месяцев 2024
05.11.2024

Российский экспорт и импорт, 8 месяцев 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.10.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 41, 2024
    На 41 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из трех исследуемых балтийских […]
    Только для подписчиков
    2024Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    27.09.2024
    6000 поездов Китай – Европа через КПП Хоргос с начала 2024 года
    С начала 2024 года через КПП Хоргос прошло 6 тыс. грузовых поездов Китай – […]
    2024Железная дорогаКитай - ЕвропаПоезда
    0
    18.09.2024
    Контейнерооборот российских портов в августе 2024 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в августе 2024 года увеличился на 5,7% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    23.09.2024
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2024 вырос на 6,3%
    В августе 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя августа прошлого года […]
    2024Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    15.04.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 16 неделя 2024
    Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    27.02.2024
    Экспорт автомобилей из Китая в январе 2024 года
    По итогам января 2024 года экспорт автомобилей из Китая вырос на 47,4% по сравнению […]
    2024АвтомобилиАвтоэкспортКитай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.11.2024 CULines продает контейнеровозы
    05.11.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 45, 2024
    05.11.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в сентябре 2024 в деталях
    01.11.2024 Новый таможенный склад в Москве
    01.11.2024 Первый контейнерный поезд с терминала «Один пояс, один путь» в Татарстане
    01.11.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 44 неделя 2024
    Госрегулирование Показать всё
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    24.10.2024 Область неопределенности
    18.10.2024 Перевозки по Северному морскому пути просубсидируют
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •