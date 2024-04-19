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Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 16 неделя 2024
19.04.2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 16 неделя 2024

    • По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 16 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 2,7% до 2719 долларов за 40-футовый контейнер.

    При этом индекс Drewry WCI на 53,3% выше значения, зафиксированного на 16 неделе 2023 года и на 91% выше среднегодового допандемийного уровня 2019 года (1420 долларов за 40-футовый контейнер).

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 16 неделя 2024

    По данным Drewry, ставка на маршруте Азия – атлантическое побережье США снизилась на 5% до 4453 долларов за 40-футовый контейнер.

    На 4%, до 3487 долларов за 40-футовый контейнер упала ставка на направлении Азия – тихоокеанское побережье США.

    На 2%, до 2989 и до 3577 долларов за 40-футовый контейнер снизились ставки на направлении Шанхай – Роттердам и Шанхай – Генуя соответственно.

    В то же время ставка из Роттердама на Нью-Йорк выросла на 3% до 2291 доллара за 40-футовый контейнер.

    Ставка на трейде тихоокеанское побережья США – Азия поднялась на 2% до 708 долларов за 40-футовый контейнер.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 16 неделя 2024

    Ставки из Роттердама в Шанхай и из Нью-Йорка в Роттердам остались на уровне прошлой недели.

    По прогнозу Drewry, на следующей неделе спотовые ставки незначительно снизятся.

    График и таблица: Drewry

    Фото: Shipspotting / Marc Piché

     


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