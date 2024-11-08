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Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2024 в деталях
08.11.2024

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2024 снизился на 0,2%

    • В сентябре 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна остался практически на уровне показателя сентября 2023 года (-0,2%).

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    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2024 снизился на 0,2%

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    Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 16,7%, каботаж – на 2%. В экспорте было перевалено на 13,3% меньше, чем годом ранее. Транзит снизился на 91,4%.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в сентябре 2024 года соответствовала 50,7%.

    Груженых контейнеров было обработано на 0,4% меньше, чем в сентябре 2023 года. Из общего объема груженых 3,5% приходилось на рефконтейнеры, 96,5% – на сухие.

    63,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 21,3% – в каботаже, 14,7% – в экспорте и 0,5% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 0,5%.

    В сентябре 2024 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 57,3%, Восточный обработал 22,5%, на Находку приходилось 7,2%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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