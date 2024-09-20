Грузооборот российских портов в августе 2024 снизился на 2,9%

Грузооборот всех морских портов России в августе 2024 года снизился на 2,9% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в августе 2024 года приходилось 78,3% всего грузооборота, уменьшился на 1,9%. В каботаже было перевалено на 16% меньше, чем годом ранее. Транзит сократился на 4,2%. Импорт увеличился на 15%.

Более 40% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 29,8% и 11,9% соответственно. На уголь и кокс приходилось 22,4%.

Самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой увеличилась на 28,4%. Сжиженного газа было обработано на 20,4% больше, чем в августе 2023 года. Оборот грузов в контейнерах вырос на 8,1%.

На 37,6% снизился грузопоток сахара. Перевалка рефгрузов сократилась на 26,2%, прочих насыпных грузов – на 25,2%.

В августе 2024 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 33,4%, Дальневосточный бассейн обработал 28,2%, на Балтийский, Арктический и Каспийский приходилось 27,1%, 10,5% и 0,9% соответственно.

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