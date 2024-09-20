Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российских портов в августе 2024 в деталях
20.09.2024

Грузооборот российских портов в августе 2024 снизился на 2,9%

    • Грузооборот всех морских портов России в августе 2024 года снизился на 2,9% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот российских портов в августе 2024 снизился на 2,9%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в августе 2024 года приходилось 78,3% всего грузооборота, уменьшился на 1,9%. В каботаже было перевалено на 16% меньше, чем годом ранее. Транзит сократился на 4,2%. Импорт увеличился на 15%.

    Более 40% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 29,8% и 11,9% соответственно. На уголь и кокс приходилось 22,4%.

    Самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой увеличилась на 28,4%. Сжиженного газа было обработано на 20,4% больше, чем в августе 2023 года. Оборот грузов в контейнерах вырос на 8,1%.

    На 37,6% снизился грузопоток сахара. Перевалка рефгрузов сократилась на 26,2%, прочих насыпных грузов – на 25,2%.

    В августе 2024 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 33,4%, Дальневосточный бассейн обработал 28,2%, на Балтийский, Арктический и Каспийский приходилось 27,1%, 10,5% и 0,9% соответственно.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.08.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 34, 2024
    На 34 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов демонстрируют […]
    Только для подписчиков
    2024Балтийское морезерновыеФрахтовые ставки
    0
    27.03.2024
    «Самая воспетая профессиональная субкультура быстро стареет»
    Если в систему «Поток» ГИБДД, созданную для проверки и контроля за транспортными средствами, интегрировать […]
    2024Автоперевозкибольшегрузыводители
    0
    03.04.2024
    Импорт легковых автомобилей из ЕС в РФ, январь 2024
    По данным Евростата, импорт легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных для перевозки менее […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатИмпорт
    0
    04.04.2024
    Грузооборот российского транспорта, 2 месяца 2024: перевозки выросли на 1%
    Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам первых двух месяцев 2024 года составил […]
    2024РоссияТранспортный сектор
    0
    22.03.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 12, 2024
    На 12 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов сохранились […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0
    31.07.2024
    Морской экспорт зерна из РФ в ЕС, 5 месяцев 2024
    По данным Евростата, российский экспорт зерновых грузов в страны Евросоюза морским путем по итогам […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатЗерно
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.09.2024 Новый контейнерный рекорд на ДВЖД
    19.09.2024 Грузы с Восточного полигона можно и нужно уводить на морское плечо
    19.09.2024 «Китайцев» с Дальнего Востока надо везти альтернативными схемами
    19.09.2024 Контейнерооборот российских портов в августе 2024 вырос на 5,7%
    18.09.2024 Контейнерооборот российских портов в августе 2024 в деталях
    18.09.2024 FESCO сделала первый прямой судозаход в Джебель-Али
    Госрегулирование Показать всё
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    28.08.2024 Первое заседание Морской коллегии
    27.08.2024 Санкции против судов, перевозящих российский СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •