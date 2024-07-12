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Отгрузки зерна по железной дороге в первом полугодии 2024
12.07.2024

Отгрузки зерна по железной дороге в первом полугодии 2024

    • За первое полугодие 2024 года на сети РЖД погружено 15,9 млн тонн зерна – на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщили РЖД в своем телеграм-канале, на экспорт из этого объема было отправлено 11,3 млн тонн (+7,8%), в том числе в направлении портов отгрузили 7,4 млн тонн (+11,4%), в направлении сухопутных погранпереходов – почти 4 млн тонн (+1,7%).

    Больше всего зерна отгрузили из Курской (1,5 млн тонн, +16,6%), Саратовской (1,3 млн тонн, +14,5%) и Волгоградской области (1,1 млн тонн, +14,2%).

    Фото: РЖД


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