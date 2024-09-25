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Грузооборот Балтийского бассейна в августе 2024: выросла перевалка зерна
25.09.2024

Грузооборот Балтийского бассейна в августе 2024: выросла перевалка зерна

    • В августе 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна остался практически на уровне показателя августа прошлого года (+0,1%).

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    Грузооборот Балтийского бассейна в августе 2024: выросла перевалка зерна

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,2% всех грузов, снизился на 0,4%. В транзите было перевалено на 33,4% меньше, чем годом ранее. Импорт увеличился на 21,2%, каботаж – на 6,4%.

    В августе 2024 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,1%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 30%, нефтепродуктов – 16,3% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в августе 2024 года приходилось 20,1%, на химические и минеральные удобрения – 15,4%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте зерна, оборот которого вырос на 88,1%. Руды было обработано на 36,3% больше, чем в августе 2023 года. Перевалка сжиженного газа увеличилась на 26,6%.

    Наиболее значительно, на 58,9% снизился оборот тарно-штучных грузов. Цветных металлов было обработано на 57,2% меньше, чем годом ранее, химического налива – на 36,8% меньше.

    В августе 2024 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 47,3%, Приморск обработал 22,6%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 19,2%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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