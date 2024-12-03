Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2024: плюс 15,9%

В октябре 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос на 15,9% относительно показателя октября 2023 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в экспорте, который по итогам отчетного месяца вырос на 15%. В каботаже было перевалено на 65,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Импорт упал на 2,4% тыс. TEU, а транзит снизился до нуля.
Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2024 года составила 27,4%.
Груженых контейнеров было обработано на 6,4% больше, чем в октябре 2024 года. На рефконтейнеры в этом периоде пришлось 18% от общего объёма груженых, а на сухие – 82%.
46,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 29,6% – в каботаже и 23,6% – в экспорте.
Перевалка порожних контейнеров выросла на 42,4%.
В октябре 2024 года доля Большого Порта Санкт-Петербурга в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 80,7%, на порт Калининград приходилось значительно меньше – 18,7%, а на порт Усть-Луга – 0,62%.
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