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Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2024 снизился на 29,4%
24.06.2024

Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2024 снизился на 29,4%

    • В апреле 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя апреля прошлого года на 29,4%.

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    Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2024 снизился на 29,4%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт уменьшился на 70%. Экспорт увеличился на 13,1%. В каботаже было перевалено на 40% больше, чем годом ранее.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2024 года соответствовала 0,1%.

    Груженых контейнеров было обработано на 61,4% меньше, чем в апреле 2023 года. Груженых рефконтейнеров не было.

    56,4% груженых контейнеров прошли в импорте, 28,2% –в экспорте, 15,4% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 53,7%.

    В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 88,3%, Оля перевалил 11,7%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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