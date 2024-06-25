Грузооборот Каспийского бассейна в апреле 2024 выросла перевалка лесных грузов

В апреле 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 41,4% относительно показателя апреля 2023 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 52,9%, транзит – на 5,5%. В импорте было перевалено на 69% больше, чем за аналогичный месяц 2023 года. Каботаж увеличился на 39,8%.

В апреле 2024 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 38,9% приходилось на зерно. Второй по объемам груз – нефть, его доля составляла 21,7%. Доля прочих генеральных грузов в апреле 2024 года соответствовала 10%.

Самая высокая динамика была в сегменте прочих генеральных грузов, перевалка которых выросла в 2,1 раза. Зерна было обработано на 73,7% больше, чем в апреле 2023 года. Оборот лесных грузов вырос на 66,8%.

Наиболее значительно, на 77,6% сократилась перевалка грузов в контейнерах. Грузооборот прочих навалочных грузов уменьшился на 42,4%, рефгрузов – на 25%.

В апреле 2024 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 50,8%, Махачкала обработала 36,1%, на Оля приходилось 13,4%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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