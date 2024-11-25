Западные авиаперевозчики просят снять санкции с российского «неба»

Европейские и американские авиакомпании, специализирующиеся на грузовых перевозках, призывают снять санкции с российского воздушного пространства и тем самым ослабить «недобросовестную конкуренцию» со стороны китайских авиаперевозчиков, сообщает The Loadstar.

«Китайские авиакомпании, в отличие от европейских и американских, используют российское воздушное пространство уже более двух лет, а это более короткие маршруты, которые обеспечивают преимущества в плане расходов топлива и времени, – говорится в заявлении Lufthansa Cargo. – Европейские перевозчики конкурируют с Китаем в очень неравных условиях с Китаем, а также с перевозчиками Персидского залива и Босфора. Все авиакомпании из этих стран выигрывают от низких затрат на размещение, низких социальных стандартов и крупных государственных инвестиций в авиационный сектор. Политики в Европе должны отреагировать на это и найти новые решения».

В Lufthansa Cargo отмечают, что авиакомпании стран Евросоюза все чаще сталкиваются с политическими факторами, которые ослабляют их международную конкурентоспособность. «Это постоянно растущие налоги и сборы, высокая регуляторная нагрузка, дополнительные требования климатической политики и неадекватная инфраструктура», – пишет издание.

«Ситуация крайне несправедливая, – рассказал изданию президент United Cargo Ян Кремс в кулуарах Форума по грузовым авиаперевозкам TIACA, который прошел в Майами на прошлой неделе. – У нас есть целый департамент в Вашингтоне, который обсуждает эти вопросы – почему всем китайским авиаперевозчикам разрешено прилетать в США и летать над Россией, а нам приходится все делать в обход?»

«Я даже не могу больше летать в Индию из США, потому что не могу пролететь над Россией. Условия должны быть равными для всех, – продолжил он. – Рынок перевозок фармацевтической продукции из Индии в США был бы на подъеме, если бы мы могли летать над Россией».

«Я думаю, Air Hong Kong могла бы летать в США 50 раз в день, тогда как мы могли бы летать два раза в неделю или около того. Но это очень несправедливо, если кто-то может летать над Россией, а мы нет», – резюмировал Ян Кремс.

Фото: Lufthansa Cargo