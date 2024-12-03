DB Cargo выделили субсидию на реструктуризацию

Европейская комиссия одобрила выделение правительством Германии 1,9 млрд евро на поддержку масштабной реструктуризации оператора железнодорожных грузоперевозок DB Cargo, сообщает The Loadstar.

«Почти три года длилось расследование после обвинений конкурента в том, что государственная финансовая поддержка DB Cargo, которая выделялась ранее, деформировала рынок, – пишет издание. – Но Еврокомиссия пришла к выводу, что государственная помощь DB Cargo в сумме 1,9 млрд евро соответствует правилам ЕС».

Положительное решение принято с гарантиями того, что DB Cargo к 2026 году вернется к прибыльности и продемонстрирует «долгосрочную жизнеспособность». При этом, согласно заявлению Еврокомиссии, ни правительству Германии, ни DB Group не разрешено использовать «схему прибыли и убытка» для субсидирования убытков, возникших от непосредственной деятельности.

«Это вызвало гнев конкурентов DB Cargo, поскольку совокупный убыток немецких компаний, специализирующихся на грузовых жд перевозках, за последние годы достиг миллиардов евро, – пишет The Loadstar. – Только в прошлом году он составлял 500 млн евро, а по итогам первых шести месяцев этого года – 261 млн евро».

В объединении Die Gueterbahnen, представляющем интересы частных немецких жд операторов, утверждают, что DB Cargo выжила только за счет «цен ниже себестоимости», которые были просубсидированы из государственного бюджета.

В Die Gueterbahnen также отмечают, что решение Еврокомиссии запретить покрывать убытки субсидиями «положит конец несправедливому субсидированию DB Cargo за счет денег налогоплательщиков и возможности наносить ущерб конкурентам и подавлять их с помощью демпинговых цен».

Также в Die Gueterbahnen надеются, что такая трактовка укрепит честную конкуренцию в жд секторе Германии, так как субсидии могут быть предоставлены всем компаниям на рынке жд перевозок только на недискриминационной основе.

«Это абсурдно – если бы правительство компенсировало убытки от железнодорожных грузоперевозок за последние десять лет, то все пострадавшие компании должны были бы иметь возможность подавать заявки на субсидии», — сказал представитель Die Gueterbahnen

Однако, как отмечает издание, у сотрудников DB Cargo не так много поводов для радости: по некоторым данным, реструктуризация приведет к сокращению около 2,3 тыс. рабочих мест.

Фото: DB Cargo