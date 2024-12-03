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DB Cargo выделили субсидию на реструктуризацию
03.12.2024

DB Cargo выделили субсидию на реструктуризацию

    • Европейская комиссия одобрила выделение правительством Германии 1,9 млрд евро на поддержку масштабной реструктуризации оператора железнодорожных грузоперевозок DB Cargo, сообщает The Loadstar.

    «Почти три года длилось расследование после обвинений конкурента в том, что государственная финансовая поддержка DB Cargo, которая выделялась ранее, деформировала рынок, – пишет издание. – Но Еврокомиссия пришла к выводу, что государственная помощь DB Cargo в сумме 1,9 млрд евро соответствует правилам ЕС».

    Положительное решение принято с гарантиями того, что DB Cargo к 2026 году вернется к прибыльности и продемонстрирует «долгосрочную жизнеспособность». При этом, согласно заявлению Еврокомиссии, ни правительству Германии, ни DB Group не разрешено использовать «схему прибыли и убытка» для субсидирования убытков, возникших от непосредственной деятельности.

    «Это вызвало гнев конкурентов DB Cargo, поскольку совокупный убыток немецких компаний, специализирующихся на грузовых жд перевозках, за последние годы достиг миллиардов евро, – пишет The Loadstar. – Только в прошлом году он составлял 500 млн евро, а по итогам первых шести месяцев этого года – 261 млн евро».

    В объединении Die Gueterbahnen, представляющем интересы частных немецких жд операторов, утверждают, что DB Cargo выжила только за счет «цен ниже себестоимости», которые были просубсидированы из государственного бюджета.

    В Die Gueterbahnen также отмечают, что решение Еврокомиссии запретить покрывать убытки субсидиями «положит конец несправедливому субсидированию DB Cargo за счет денег налогоплательщиков и возможности наносить ущерб конкурентам и подавлять их с помощью демпинговых цен».

    Также в Die Gueterbahnen надеются, что такая трактовка укрепит честную конкуренцию в жд секторе Германии, так как субсидии могут быть предоставлены всем компаниям на рынке жд перевозок только на недискриминационной основе.

    «Это абсурдно – если бы правительство компенсировало убытки от железнодорожных грузоперевозок за последние десять лет, то все пострадавшие компании должны были бы иметь возможность подавать заявки на субсидии», — сказал представитель Die Gueterbahnen

    Однако, как отмечает издание, у сотрудников DB Cargo не так много поводов для радости: по некоторым данным, реструктуризация приведет к сокращению около 2,3 тыс. рабочих мест.

    Фото: DB Cargo


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