Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 3 месяца 2024

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам первого квартала 2024 года сократился на 40% и составил 17,8 млрд евро.

По данным Евростата, экспорт из стран Евросоюза в Россию сократился на 29,4% и составил 8,1 млрд евро. Российский экспорт в страны ЕС по сравнению с показателем 3 месяцев 2023 года снизился на 46,7% до 9,7 млрд евро.

В марте 2024 года европейский экспорт товаров в нашу страну снизился по сравнению с показателем марта 2023 года на 36,8% и составил 2,7 млрд евро. Относительно показателя предыдущего месяца он также снизился – на 3,7%.

Российский экспорт в страны ЕС за март 2024 года в сравнении с аналогичным показателем прошлого года сократился на 22,1% до 3,2 млрд евро. В то же время относительно показателя февраля 2024 года ЕС увеличила импорт из России на 5,2%.

По итогам отчетного периода года Россия удерживается на десятом месте в рейтинге крупнейших как экспортеров, так и импортеров ЕС.