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Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2024 года: перевозки выросли на 11,1%
07.03.2024

Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2024 года: перевозки выросли на 11,1%

    • По итогам 2 месяцев 2024 перевозки контейнеров по сети железных дорог России составили 1 млн 248 тыс. TEU. Это на 11,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    По итогам отчетного периода во внутреннем сообщении отправлено 504,1 тыс. TEU – на 18,2% больше, чем за январь-февраль 2023 года.

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за 2 месяца этого года достигло 895,1 тыс. TEU – это на 8,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

    По данным РЖД, самая высокая динамика отмечена в перевозках продуктов перемола – рост в 3 раза (до 5,4 тыс. TEU), зерна – рост в 1,8 раза (до 25,9 тыс. TEU), химических и минеральных удобрений – рост в 1,7 раза (до 76,3 тыс. TEU) и строительных грузов – рост в 1,4 раза (до 39,7 тыс. TEU).

    Заметный рост в процентном отношении отмечается в перевозках автомобилей и комплектующих – на 13,9% (61 тыс. TEU), остальных и сборных грузов – на 27,2% (до 36,4 тыс. TEU), цветной руды и серного сырья – на 14,6% (до 5,4 тыс. TEU), а также мяса и животного масла – на 17,8% (до 4,2 тыс. TEU).

    Объем перевозок химикатов и соды в контейнерах вырос на 0,4% (до 133,9 тыс. TEU), лесных грузов – на 0,8% (до 88,5 тыс. TEU), метизов – на 7,2% (до 70,9 тыс. TEU), цветных металлов – на 3,7% (до 20,5 тыс. TEU).

    Перевозка нефтяных грузов в контейнерах по итогам января-февраля текущего года увеличилась на 6,8% до 15,3 тыс. TEU. Также увеличились перевозки прочих продовольственных товаров в контейнерах (плюс 4,2% до 44,2 тыс. TEU).

    По остальным грузам в контейнерах наблюдается отрицательная динамика.

    Перевозки машин, станков, двигателей снизились на 13,4% (до 61,1 тыс. TEU), бумаги – на 5,1% (до 59,2 тыс. TEU), черных металлов – на 17,1% (до 35,7 тыс. TEU).

    Кроме этого, снижение произошло в перевозках рыбы – на 2,6% (до 5,6 тыс. TEU) и картофеля, овощей и фруктов – на 26% до 2,5 тыс. TEU.

    Фото из Телеграм-канала РЖД


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